La novena edición de la exigente Ultra Sierra Nevada 2023 de 100 kilómetros y 5.500 metros de desnivel positivo, con salida en la ciudad de Granada, su paso por las inmediaciones del pico Veleta (3.000 metros) y final en Pradollano (2.100 metros), ha tenido cierto acento menorquín en esta ocasión. El corredor ciutadellenc, Stiven Prieto, ha sorprendido a propios y extraños– incluso a sí mismo–, tras dar un golpe sobre la mesa y finalizar en una espectacular tercera posición de la prueba reina granadina, con un tiempo final de 13 horas, 36 minutos y 42 segundos. Esta carrera tiene el honor de estar considerada la prueba de montaña de larga distancia de mayor altitud de España.

Stiven Prieto, exjugador de fútbol del Penya Ciutadella en Tercera y Regional, acabaría tan solo por detrás de José Manuel Caraballo, ganador en 13h:11:42, y de Jesús Ortega (13h:27:55).

Prieto, «muy contento»

Un día después de su hazaña, Stiven Prieto reconocía a este diario que la Ultra Sierra Nevada fue «muy dura y sufrida, ya que empiezas a pocos metros del nivel del mar, hasta ascender a 3000m de altitud y encima todo de noche», relataba el menorquín, que «sabía donde corría ya que el año pasado corrí la modalidad de 60 kilómetros pero nunca he hecho 100», dijo prieto, que hace temporada de invierno en Sierra Nevada. «Aun así, no me esperaba ir a la cabeza de carrera. Hasta el kilómetro 65 fui acompañado de dos corredores que me alcanzaron un poco antes del 37. Y mucho menos esperaba acabar tercero», exclamaba.

Y es que para el ciutadellenc, «haber terminado así es de locos, aún no me lo creo. Muy contento y satisfecho de que todo el esfuerzo y trabajo de cada entrenamiento hayan permitido este bronce».

Curiosamente Prieto, en Menorca, apenas ha rascado el Top10 en las carreras realizadas; solo había conseguido un tercero m30 y séptimo general en los 85km Costa Sud de la Camí de Cavalls. «Llevo dos años y medio entrenando este deporte específicamente y hace poco más de uno que me puse más en serio», explica, aún en una burbuja. Este verano Stiven Prieto se quedará en la Isla pero volverá en invierno a Sierra Nevada. «Así aprovecho para entrenar y poder disfrutar de la montaña que ahora mismo es lo que me hace feliz», cierra.