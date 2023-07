Después que en la reciente Trail Menorca Camí de Cavalls 2023 en su prueba reina de los 185 kilómetros lograra coronarse como el corredor de la Isla con el mejor registro de todos los tiempos al acabar quinto con un cronómetro de 19:57:41– siendo el primero que baja de los 20 horas–, el corredor de Maó, Albert Martínez, se ha puesto entre ceja y ceja la prestigiosa Ultra Trail Montblanc, del próximo 1 de septiembre. Totalmente recuperado ya de la carrera menorquina de mediados de mayo, el deportista del Trail Menorca Es Castell estos pasados días volvía a dar muestras de su gran momento de forma, física y mental, finalizando en una brillante segunda posición la carrera internacional, Scenic Trail 2023 de Suiza, con cerca de 20 países diferentes en liza y más de 3.000 corredores, en todas las disciplinas.

Martínez se proclamaba subcampeón de la prueba de los 54 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo en la ciudad de Lugano, tras parar el cronómetro en un buen registro de 6:56:30, tan solo superado el menorquín por el flamante vencedor de la carrera suiza, Adrián Castrischer, que llegaría a la meta en un tiempo absoluto de 6:33:19, mostrándose intratable, en esta prueba que bordea el río Cassarate, que alimenta el lago de Lugano.

«Llevo dos semanas de monte»

«Disfrutando como nunca de la montaña», exclamaba el mahonés, tras ser segundo y verse, de cara a la cita del año en el Montblanc, «con las piernas que me responden bien. Me he recuperado correctamente de la Trail Menorca», señalaba a este diario Martínez, después de cumplir en esta Scenic Trail en la que siguió con su puesta a punto. «Llevo ya dos semanas haciendo montaña de cara al Montblanc».