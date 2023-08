Mucho deporte y correr maratones para visibilizar la ELA. Eso es lo que hace y consigue la alaiorense Inés Riudavets, impulsora y promotora a la hora de recaudar fondos para la asociación ‘Saca la Lengua a la ELA’.

Su objetivo principal es el de visibilizar la grave enfermedad que atesora a miles de personas para que la sociedad se haga eco de lo grave que es padecerla y las pocas ayudas de las que disponen. Y todo lo hace por voluntad propia, sin ningún tipo de beneficios. «Cuando descubrí esta enfermedad y conocí al fundador de ‘Saca la Lengua a la ELA’ me impresionó muchísimo, ya que él era triatleta y trabajaba de bombero, y de un año para otro dejó prácticamente de caminar», relata.

En noviembre de 2021, Inés se puso en contacto con él para saber cómo ayudar, y le dijo que lo principal era tener visibilidad, y que si era posible, algunas donaciones. Y la alaiorense cambió el chip. «Sin haber corrido una maratón en mi vida me apunté a una, porque pensé que si ellos no podían correr, lo haría yo. Y a mí no me gustaba correr», dice. Días después, abrió un crowdfunding para recaudar fondos para la asociación, y al principio sólo le dieron dinero sus amigos. «Ellos pensaban que no acabaría la maratón, y lo conseguí. Después de eso hubo bastante revuelo y mucha gente me escribió y empezó a seguir a la asociación».

En marcha

La atleta completó la maratón de París en abril del pasado año, con más de 70.000 corredores, a propósito para que miles de personas se fijaran en su indumentaria de ‘Saca la Lengua a la ELA’ y se interesasen en ello. Y funcionó. «Me escribió una chica diciéndome que su empresa cada año hace una selección para donar dinero a organizaciones, y se habían fijado en la asociación. No obstante me avisó que era muy complicado porque era a nivel internacional. Pero días después me llamó el director y me dijo que habían decidido darle a la mía. Me emocioné muchísimo», explica.

Después de la maratón de París, Riudavets acabó las de Roma y Frankfurt, y ahora el próximo 15 de octubre viaja a Amsterdam para hacer otra, y en noviembre se marcha hasta Argentina con su padre para correr en la Patagonia. «Vamos a correr 100 kilómetros. Es un sitio muy lejano, por eso estoy pensando formas para intentar rentabilizarlo al máximo y que puedan obtener dinero».

Emoción

La de Alaior corre cada maratón con las camisetas de ‘Saca la Lengua a la ELA’ e intenta dar a conocer lo máximo que pueda la asociación. «Yo no gano nada, al revés, pierdo dinero. Pero después, cuando los ayudo, soy la persona más feliz del mundo. Me da placer mental. En todas las maratones he acabado llorando pensando en todas aquellas personas que ya no pueden hacerlo. No somos conscientes de ello».

Meses atrás, una empresa les dio 3.900 euros a través del Instagram de Inés, sitio primordial para su expansión. «Las redes sociales van genial para darse a conocer. Siempre voy colgando cosas y la gente se interesa. Este año, entre lo que he recaudado y las donaciones de empresas que me han visto he conseguido unos 5.000 euros para ellos. También hice un sorteo de productos en mis redes, donde la gente tenía que pagar cuatro euros por participar, y lo que recaudé también lo envié. La asociación también es sin ánimo de lucro. Lo reparten todo a los enfermos y lo invierten en investigación y maquinaria para que no sufran», finaliza Inés Riudavets, animada e ilusionada con su ayuda.