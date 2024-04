La pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Maó, que este año advertirá una profunda remodelación, acogerá el próximo 2025 el Campeonato de España de Atletismo de 10.000 metros lisos, categorías absoluta y sub 23, además del Campeonato de España de los 5.000 metros, sub 20 y sub 18, según confirman desde el departamento de Deportes del Consell.

La primera administración menorquina en su momento propuso Maó como sede, candidatura que ha sido aceptada por la Real Federación Española de Atletismo este viernes. El evento tendrá lugar en mayo del año próximo. Estos Nacionales, además de significar un acontecimiento inédito y de primer orden para la Isla y el atletismo menorquín, derivarán en una reinauguración de la pista «de dalt de tot», tal y como auguró en declaraciones el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, en el acto de presentación de las obras de reforma de la instalación hace algunos meses