La Lliga de Curses Populars per a Tothom llega a su fin este sábado, a las 18.00 horas, con la carrera final en Ferreries (polígono industrail), tras ser la localidad donde ha habido más participación durante las once carreras que se han celebrado este verano, siendo ésta, con 567 atletas participantes, la más numerosa en los 25 años de historia. Como cada año, la carrera final viene cargada de premios y obsequios pero este 2024 para celebrar el 25 aniversario se sorteará entre los atletas a partir de sub-16 que hayan participado en un mínimo de seis de las once carreras un viaje para una persona y un acompañante a la Jean Bouin de Barcelona del 1 de diciembre, con inscripción incluida para participar (el acompañante no disfrutará de la inscripción).

Además, se repartirán otros premios, como un sorteo de un viaje para una persona y un acompañante a la Maratón Internacional de Palma, con inscripción incluida para participar (el acompañante no) entre los atletas a partir de sub-18 que hayan participado en un mínimo de seis de las once carreras. Para atletas desde sub-18 habrá un premio especial por sorteo de dos inscripciones en la Mitja Marató Internacional Illa de Menorca de noviembre y a partir de sub-16, diez inscripciones en la Carrera Popular Illa de Menorca. En ambos casos, será para atletas que hayan participado en un mínimo de seis carreras del verano. Por otro lado, para los niños hasta sub-14 se sortearán dos bicicletas, una para un niño y otra para una niña, que hayan participado en mínimo seis carreras. Asimismo, se entregarán unos trofeos al primer, segundo y tercer clasificado de todas las categorías, tanto masculino como femenino, siempre que haya un número de participantes multiplicado por dos respecto al puesto de clasificación obtenido. El Consell Insular entregará un recuerdo relativo a la celebración de la Lliga de Curses d’Estiu per a Tothom a cada participante de esta última carrera del día 14 de septiembre y se repartirán otros trofeos a los participantes que hayan estado presentes en las once carreras del verano previas. La carrera, en cifras Este verano, la Lliga de Curses Populars per a Tothom ha alcanzado múltiples récords en cuanto a cifras de participación. A falta de la carrera final que se vivirá este sábado nuevamente en Ferreries, el número de atletas participantes que han competido al menos en una de las once carreras realizadas este verano ha sido de 1.437, superando ampliamente los 1.341 del año 2014. Otro dato importante es la fidelidad de los corredores, donde 505 personas han repetido y un total de 38 corredores han hecho todas las carreras de este año. En cuanto a la participación total de todas las carreras ha sido de 3.419, a tan sólo 27 participaciones de conseguir el récord absoluto de la mayor participación de la historia durante las doce carreras, aunque todavía falta la final, donde si se mantiene el poder de convocatoria se superará la barrera de 300 participaciones de media; cifra totalmente excepcional y confirmando los números máximos. Ha ayudado a tener estos excelentes datos las cifras récord en municipios como Ciutadella (238), Fornells (372), Es Mercadal (372), Es Migjorn Gran (284) y Ferreries (567), viéndose así el incremento y la ambición de los menorquines con el deporte. El apunte Nil Cubas y Maria Pallicer llegan líderes a la cita final Ferreries dictará sentencia este sábado en las diferentes categorías de la Lliga de Curses Populars per a Tothom de este 2024. Y a la cita que dará carpetazo a este certamen que un verano más ha organizado la empresa deportiva menorquina, Elitechip, llegarán como flamantes líderes absolutos el corredor del Cecome Menorca Atletisme, Nil Cubas, y la independiente, Maria Pallicer, que correrá en casa este fin de semana, ante su gente. En el caso de Cubas, con 51 puntos, se encuentra empatado con Borja Coll (Trail Es Castell) – una de las sorpresas del verano–, y con Guillem Solé, que suma 48 puntos. Mientras, en féminas, la ferrerienca manda con autoridad con 65, junto a Andrea Pons (52) y Júlia Carreras (Lo Esport), con 47.