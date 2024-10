El pasado fin de semana se disputó en el polideportivo José Caballero de Alcobendas (Madrid) el Campeonato de España Máster de 10.000 metros y milla en pista. Primero se celebró la prueba de milla (1609 metros), en la que la ferrerienca Maria Pallicer lograba ser subcampeona de España M45 con 5’24'', en una carrera táctica a ritmo medio que fue muy disputada. Las tres primeras clasificadas estuvieron luchando hasta la última vuelta para decidir el color de las medallas.

La ganadora aventajó en 1 segundo y medio a Pallicer, corriendo ambas más rápido del que era, hasta la fecha, el récord. «Pese a ser una prueba muy corta para mí– mi especialidad son los 5 y 10 kilómetros–, no se me dio nada mal», decía la de Ferreries, que al día siguiente fue campeona de España de 10.000 M45, ganando ante atletas a partir de 35 años, «lo que no tenía nada fácil, corriendo la chica que el día anterior me había ganado la milla. Salí decidida, dando la cara desde la salida, para endurecer la prueba de las 25 vueltas al tartán», narraba, consiguiendo además el récord con 37’:17’’ (anterior, 37’:46’’).

«Me fui muy feliz»

Si bien afrontaba el evento con mucho respeto al ser una atleta de pruebas en ruta (asfalto), sin entrenamientos ni competiciones en pista, «me fui feliz y orgullosa de los resultados conseguidos. Mis objetivos siguen estando marcados en las carreras en ruta pero no descarto volver a competir en pista», cierra.