Poco le ha costado a la base de Ciutadella, Pilar Comella (1995), aceptar la propuesta de renovación que le lanzó al finalizar la temporada 2021-22 en la Liga Femenina 2, el EKKE Club Bàsquet Lleida. La directora de juego menorquina confirmó ayer a este diario que la próxima temporada seguirá vistiendo de rojo, defendiendo los colores de la entidad del Segre, después de su primer año en la división de plata del baloncesto español.

Comella jugará de nuevo en el Lleida después de ser una de las jugadoras más importantes del equipo, jugando una media de casi 30 minutos por encuentro, con 12 puntos y dos asistencias por partido, con diez de valoración. Ello en una temporada en la que tras ascender a la Liga Femenina 2, han completado un curso notable, finalizando séptimas, justo en el ecuador de la clasificación. Pilar Comella, que ya se encuentra de vacaciones en Ciutadella– donde tiene pensado vivir las fiestas de Sant Joan–, habló ayer con este diario de su renovación. Para la ex jugadora del Spar Citylift Girona, club puntero de la élite femenina del básquet europeo, «allá en Lleida estoy bien, muy a gusto con el equipo. Y aparte de esto tengo trabajo y además mi pareja y ahora una hermana, que también viven allí», nos cuenta. Tema baloncesto, exclama, «soy feliz, me cuidan bien y me siento valorada. Juego para pasármelo bien y sin presión, me ponen las cosas fáciles», nos explica, tras un buen curso en LF2. «Para la mayoría de jugadoras era el estreno de categoría y el balance ha sido muy positivo, mucho mejor de lo esperado», reconoce Comellla. «Una liga con más nivel y más competitiva pero en la que nos hemos sabido adaptar y competir contra casi todos se equipos».