El pívot ruso Ilia Sorokin (2001) no continuará la próxima temporada en el Hestia Menorca, según ha podido confirmar esta redacción. Sorokin, que en julio cumplirá 21 años, ha militado una temporada en el conjunto de Bintaufa y su salida del club la hará pública el Hestia Menorca durante la jornada de hoy jueves.

Sorokin, interior de 2.07 de altura, fichó por el equipo menorquín hace ahora un año, procedente del Nizhny Novgorod (en el que destacó en la liga rusa de promesas), incorporándose como un joven de proyección, internacional por su país en categorías de formación, si bien su papel en la Isla ha sido irregular y no ha llegado a explotar.

No en vano, las lesiones y problemas físicos de otros compañeros (sobre todo la de Logan Schilder) permitieron a Sorokin un margen de minutos superior al esperado, puesto que en principio el ‘4-5’ ruso llegó para desempeñar el rol de pívot suplente. Sin embargo, el jugador no llegó a optimizar su titularidad en los primeros meses de liga, de ahí la decisión del Hestia Menorca de no creer en su continuidad.

En su etapa en la Isla, y en lo que fue su primer año lejos de su país y en LEB Plata (factores que de seguro repercutieron como hándicaps), el pívot ruso ha tenido unos promedios de 3.3 puntos, 2 rebotes y 4 créditos de valoracion en los casi 10 minutos que ha jugado por partido (22 encuentros en total).

Jhivvan, ‘panameño’

Por otro lado, y aunque en el Hestia Menorca dan a Jhivvan Jackson prácticamente por descartado (su renovación se presume muy complicada), significar que el jugador, nacido en Puerto Rico, ha recibido el aval de esta federación para naturalizarse y poder jugar con Panamá (país del padre del jugador).