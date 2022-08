Biel Torres, Carlos Sintes, Eloi Barrasa, Facu Dayer, Sergi Llufriu y el jugador franquicia, ‘Tuky’ Bulfoni como renovados; y Christian Hernández, Rafa Gómez, José Cepeda, Gerard García y el galo Laurent Bagou– éste a caballo con el vinculado de Primera Balear, Club Bàsquet Ciutadella–, son los once protagonistas elegidos por el preparador Gino Rovellada y la junta directiva que preside Tomeu Vanrell para el enésimo reto del Pinta B Es Castell en la Liga EBA 2022-23; una temporada en la que tras la remodelación se prevé más calidad y exigencia que nunca. Un renovado Pinta B en el que tan solo siguen seis jugadores del curso anterior y cuyas nuevas adquisiciones ya son una clara declaración de intenciones del preparador local, Gino Rovellada.

Con once fichas confirmadas, contando la de Bagou, que compaginará con el Ciutadella, la ausencia por temas personales del pívot de Sant Lluís, Jan Orfila– quien si bien no cierra la puerta a su regreso de momento no fichará en Es Castell– lleva a la comisión técnica del Pinta B a no dar del todo por cerrada la plantilla, conscientes que en la pintura falta un jugador de envergadura, un ‘cinco’ puro’, para completar una plantilla ilusionante ya de por sí y de plenas garantías para afrontar la nueva EBA.