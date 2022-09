La selección española de baloncesto comenzó con buen pie su andadura en el Eurobasket tras imponerse de manera contundente a Bulgaria en Tiflis por 114-87 en un duelo donde destacaron en el apartado anotador Lorenzo Brown y Willy Hernangómez con diecisiete y dieciséis puntos, respectivamente.

Necesitaba el renovado combinado de Sergio Scariolo, sin la mayoría de los estandartes que tantos éxitos han logrado estos últimos años, firmar un partido convincente desde el arranque para despojarse de las dudas que habían dejado algunos amistosos previos y enfocar el torneo con ilusión y confianza.

Esa premisa se cumplió y el cuadro búlgaro apenas aguantó el envite la mitad del primer cuarto. Fue en ese momento cuando un triple de Jaime Fernández puso a España cinco arriba y ejerció de trampolín para un parcial de 12-0 que incluyó otro acierto desde el perímetro de Alberto Díaz.

El exbarcelonista Vezenkov, con cuatro puntos seguidos, cortó ligeramente la sangría. Fue un espejismo ya que España respondió con otro 6-0 para acabar doblando en el marcador a su oponente con menos de un minuto por jugar de los diez iniciales (26-13).

De vuelta al parqué los españoles encontraron en el tiro exterior otro arma poderosa. Kostov respondió al primer triple de Rudy Fernández pero ni él ni sus compañeros pudieron hacer lo mismo con el segundo del jugador del Real Madrid y otro más de Lorenzo Brown. Así las cosas se cinceló un 13-5 de salida que dio más tranquilidad si cabe.

A partir de ese momento el cara a cara comenzó a moverse en distancias cercanas a los veinte puntos y cuando Bulgaria amenazó con recortarlas al ponerse a quince, Lorenzo Brown les atemperó con otra canasta de tres. Se unieron a la dinámica de probar de lejos, con el paso de los minutos, Jaime Fernández y Willy Hernangómez en el último lanzamiento de la primera parte, dejando un cómodo 57-35 en el intermedio.

No cambió el panorama en el inicio de la segunda mitad, con los de Sergio Scariolo manteniendo su renta sobre sus oponentes e incluso ampliándola hasta los veintiocho puntos gracias a un tiro libre de Willy Hernangómez con 03:20 por disputar del tercer cuarto. En ese instante parecieron volver a la vida los búlgaros gracias a cinco puntos sin réplica de Pavlin Ivanov, que no cejó en su capacidad para sumar entre el minuto veinte y el treinta. Pero ese parcial, y los posteriores, fueron respondidos siempre por una España no dispuesta a conceder nada (89-66, min.30).

El contexto del choque hizo que el cuarto definitivo tuviera tintes de trámite. Con más relajación en ambos bandos se sucedieron los aciertos, para incremento frenético de los guarismos en el electrónico. Al final los españoles se marcharon hasta los ciento catorce puntos, logrando un triunfo sólido en partido oficial sobre el que seguir con su progresión.

Ficha técnica:

114 - España (28+29+32+25): Brown (17), Jaime Fernández (12), Juancho Hernangómez (13), López-Arostegui (5), Willy Hernangómez (16) -cinco inicial-, Rudy Fernández (14), Pradilla (10), Sebas Saiz (-), Garuba (10), Parra (5), Díaz (5) y Brizuela (7).

87 - Bulgaria (17+18+31+21): Alipiev (-), Stoilov (12), Marinov (9), Vezenkov (26), Bost (6) -cinco inicial- Kostov (13), Andrey Ivanov (-), Pavlin Ivanov (16), Karamfilov (-), Dimitrov (5), Simeonov (-) y Yanev (-).

Árbitros: Erez Gurion (ISR), Mihkel Männiste (EST) y Beniamino Manuel Attard (ITA). Sin eliminados.

Incidencias: encuentro de la fase de grupos del Eurobasket 2023 disputado en el Tbilisi Arena de Tiflis.