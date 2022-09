Jóvenes aunque sobradamente preparados. La nómina de noveles entrenadores de Menorca que van creciendo en los banquillos de la Isla y también de fuera de la misma sigue en aumento y uno de estos nombres propios es el del ciutadellenc Pere Pons. El insular ha estado trabajando estas últimas cinco temporadas en la prolífica cantera del Joventut de Badalona y tras este fructífero periplo en la Penya, como avanzó este diario semanas atrás, vuelve a la Isla para ser director técnico del Club Bàsquet Boscos Ciutadella, junto a Guiem Massanet.

Pere Pons en Badalona ha ido creciendo a medida que pasaban los años y las tres primeras temporadas estuvo con equipos de segunda línea– Cadete 2, Premini C y Mini 1–; el cuarto año estuvo de segundo entrenador del Mini A y coordinando una parte de la sección femenina, hasta que la pandemia le dejó. Y el pasado año, Pons se estrenó como entrenador principal de un equipo de primera línea (Mini B), con el que culminó una excelente temporada, compitiendo contra los mejores equipos de Catalunya, siendo de un año menos.

Pons, ayer para «Es Diari», reconocía que el reto que le ofreció el CB Boscos fue el empujón que motivó su vuelta a la Isla. «En Boscos ya estuve el curso 2020/21 y me sentí muy cómodo, en buena parte gracias a Siscu Faner y Guiem Massanet. El club ha tenido la capacidad de rehacerse después de unas duras temporadas, gracias al gran trabajo de ambos», señalaba, fichando Pons, «con la seguridad de estar en un club con solidez para poder desarrollar mi trabajo más cómodamente», abunda, con otras circunstancias personales y profesionales que han influido en su decisión.

Dijo el presidente Faner que, junto a Massanet, Pons llega para dar un paso adelante la entidad de Calós. «El club no contaba con una persona con el cargo de coordinar todos los equipos. La idea es que el club tenga un avance tanto a nivel logístico– ayudando en secretaría– como deportivo, que es el espacio donde más puedo ayudar a crecer el club», avanza, en cuanto a, «seguimiento de entrenamientos y partidos, establecer una línea longitudinal y transversal de contenidos, y, en mi opinión, aquello que hace subir el nivel del club: la formación de los entrenadores», manifiesta el joven ‘coach’. Y sin olvidar lo más esencial que es que las jugadoras/es de Boscos, «amen el baloncesto y al club. Echando la vista atrás, Pons se congratula de sus años de verdinegro, uno de los clubes de más rango formativo de España. «Sinceramente, ha sido una lástima tener que dejar el club después de ver cómo los esfuerzos invertidos estos cinco años empezaban a dar sus frutos aunque estoy muy contento de mi decisión», viendo en la Penya, «un club excepcional, principalmente por su filosofía en los equipos de base, por lo que he tenido el placer de empaparme de ésta. Cada minuto en el Olímpic me ha ayudado a crecer en el básquet y personalmente, al estar expuesto a situaciones dificultosas», admite, feliz, sin verlo un paso atrás volver a Menorca y dejar Badalona. «Es un paso adelante en mi vida personal y profesional. Volver a casa es un pensamiento que he tenido en mente de hace años y ésta ha sido la oportunidad perfecta. Existen muchos caminos hacia la profesionalización y ninguno es mejor o peor que otro», matiza.

«Massanet y yo tenemos una excelente relación personal y una buena conexión; su experiencia en el club y mis conocimientos pueden ser un tándem muy potente para que el club dé un paso gigante este año», vaticina Pons, en el CB Boscos. «Me hace especial ilusión trabajar con él para hacer aún mejor el club y sus jugadores», añadiendo que, «dice mucho del trabajo que se ha hecho en los últimos años que el club haya conseguido rehacerse después del batacazo del CB Ponent, que dejó pérdidas económicas y deportivas muy importantes en Calós». Además, concluye el ex verdinegro, «las generaciones femeninas que están subiendo nos garantizarán una solidez y una estructura de club como la que había anteriormente».