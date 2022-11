El Pinta B Es Castell vendió cara la derrota, primera como local, frente al líder, el Pajarraco CB Santfeliuenc que solo a falta de cuatro minutos para el final pudo romper el partido para lograr una victoria, exagerada, frente al cuadro de Gino Rovellada que compitió a un alto nivel principalmente en la primera parte. Pinta B no se salió del duelo cuando los catalanes, por dos veces, rozaron los diez puntos de ventaja, pero la falta de acierto en el tiro libre, algún error no forzado y esas situaciones que uno no puede controlar, les impidieron colocarse por delante. Al final, ese pequeño bajón que el líder penalizó con un triunfo demasiado amplio para lo que fue el encuentro. Facu Drayer, el mejor en los locales, mientras Bria martilleó desde el perímetro el aro menorquín.

Sorprendió el Pinta B en el primer cuarto que se aplicó en defensa, ganó el rebote ofensivo y tuvo acierto -triples de Biel, Bulfoni y Drayer- para abrir brecha (5-0, 12-5, 20-7) ante un adversario sorprendido y superado que comenzó a cerrar la herida de la mano de Ocaña (21-13). El líder reaccionó en el segundo parcial con una defensa presionante que hizo daño al Pinta B hasta el punto de perder su ventaja (23-24 a 7’30). Santfeliuenc fue intenso en su zona y los de Rovellada tuvieron muchos problemas en ataque y se vieron perjudicados con la tercera falta de Cepeda y dos técnicas al banquillo y Bulfoni. Una canasta de Rafa Gómez dio la última ventaja a Es Castell (31-28) a tres minutos para el descanso al que se llegó con ventaja visitante tras parcial de 0-7 en un cuarto donde Bria y Ocaña lanzaron a los suyos.

En la vuelta, Santfeliuenc dio el primer tirón con Diop por dentro y otro triple de Bria (35-43). La réplica del Pinta B le llevó a un acercamiento (45-47) con la última canasta de Cepeda antes de caer eliminado y otra estirada del líder tras un acierto de 6’75 de Llorens y la canasta final de Ocaña (47-54).

No estaba todo perdido. Pinta B estuvo intenso en defensa, provocó pérdidas y con el acierto de Bulfoni, Torres y Drayer volvió a estrechar el marcador (53-56) con siete minutos por delante. Sin embargo, el conjunto de Rovellada no pudo ponerse por delante y pese al último intento de Drayer (57-64 a cuatro minutos) tres triples casi consecutivos -dos de Bria y otro de Codinachs, éste en el último segundo de posesión terminaron por romper un partido que el Pinta B Es Castell compitió y le disputó al grande del grupo.