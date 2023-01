Llegaba el CB Es Castell Pinta B tras una semana tensa por la mala imagen dejada en la pasada jornada en Tarragona donde cayó con estrépito, recibiendo al CB Navàs con ya el base argentino Dayer fuera de la disciplina del conjunto de Gino Rovellada, pero a pesar de la derrota ante los catalanes por un ajustado 74-77, esta vez sí que dejaron unas buenas sensaciones ante su afición despidiéndoles con un gran ovación. Los de Es Castell de nuevo en el tercer cuarto vivieron sus peores momentos al ser claramente superados por el rival, pero no se desconectaron del partido logrando llegar ‘vivos’ al último periodo donde cuatro pérdidas en los últimos instantes resultaron claves para no poder dar la vuelta al electrónico.

La gran actuación del veterano Bulfoni con 28 puntos sosteniendo a su equipo siempre en los peores momentos bien secundado sobre todo en el último cuarto por Bagou con 19 puntos no fueron suficientes argumentos para poder frenar la mala racha de resultados donde nuevo se notó el poco fondo de armario con Biel Torres y Cristian Hernández aún no disponibles para los locales. Arrancó el encuentro con un parcial de 0-5 por parte de los catalanes, pero Bulfoni con un triple ya dejó de manifiesto que ayer tenía la muñeca ‘caliente’. Otro arreón visitante 5-10-, obligó al técnico Gino Rovellada a solicitar el primer tiempo.

El Navàs de nuevo alcanzó una renta de 12-19, pero de nuevo Bulfoni lideró a su equipo para finalizar el cuarto 19-21. En el segundo acto los catalanes siempre llevaron la iniciativa alcanzando una renta de once puntos a su favor pero con los locales dando réplica para llegar al descanso 34-42. En la reanudación el CB Es Castell volvió a ser superado estando contra las cuerdas (41-55), pero no se rindió llegando con opciones en el último cuarto. Mejoraron mucho los locales teniendo el duelo con un ajustado 73-74 con Bulfoni y Bagou enchufados. Cuatro pérdidas en los últimos compases resultaron decisivas para no poder dar finalmente la vuelta al choque.