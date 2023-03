El Pinta B Es Castell asume la cita de esta tarde en pista del FC Martinenc, enmarcada en la fecha 20 de competición, como otra final por la permanencia, puesto que a falta de siete jornadas para que concluya la fase regular en el grupo C-2 de Liga EBA, y aunque la mejoría del equipo insular en las últimas tres semanas ha sido evidente (dos victorias en tres partidos), su situación apenas ha variado a efectos de la clasificación; el cuadro menorquín sigue en ‘zona roja’, conviviendo por encima del descenso directo (dos partidos de margen), pero sin poder escapar de una coyuntura que le obligaría, a día de hoy, a jugar una eliminatoria para burlar el descenso.

Por tanto, el Pinta B Es Castell, que según admite su propio técnico, Oriol Pagès, ha trabajado «bien» después de protagonizar una sorpresa mayúscula en la jornada previa, al conseguir ganar al líder, Santfeliuenc, tratará de conceder mayor sentido y valor a ese inesperado resultado obrando el que sería su segundo éxito consecutivo a domicilio. «La victoria refuerza la moral y la confianza, más si es una como la del domingo pasado, inesperada, aunque merecida; pero mañana -por este sábado- será otro partido y del mismo modo que la victoria te sube el ánimo, la derrota tiene un efecto contrario, por lo que ahora nos centramos en tratar de hacer el mejor partido posible», indica Pagès.

«El equipo está trabajando bien, está con ganas e intenta hacer las cosas lo mejor posible», sigue Pagès, que para el duelo de esta tarde ante el conjunto catalán no podrá contar con Carlos Sintes, todavía con dolor en la rodilla.

«Encaramos el partido con ganas, con ilusión y responsabilidad, como todos, somos un equipo que puede competir ante cualquier rival», abunda el entrenador de Vilanova i la Gertrú, que al ser preguntado por los peligros del Martinenc (sexto clasificado; 10-9, y ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos de local), alude a su capacidad para producir «en ataque» en situaciones de «uno contra uno». «Cuentan con buenos exteriores y pívots grandes y duros», añade Pagès, que considera prioritario «ser capaces de contener lo que generan sus exteriores, hacer que se sientan incómodos».

Por último, Pagès no altera su discurso del primer día, en el sentido de que rechaza hacer cábalas en relación a cuántas victorias serán necesarias para eludir el descenso. «No pensamos en números, solo en el siguiente partido, también porque no puedes controlar lo que hagan los otros equipos», expone el entrenador del Pinta B Es Castell, a cuya llegada el equipo era undécimo y ahora, a pesar de su 2/3 en victorias, es duodécimo. «La salvación directa será muy complicada, no debemos engañarnos, pero hay que seguir luchando, pues en definitiva, los resultados serán la consecuencia de nuestro trabajo», concluye Pagès.