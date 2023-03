Tres partidos restan para que termine la fase regular de LEB Plata, que es el margen del que por tanto dispone el Hestia Menorca para tratar de dar caza al líder, el Prat, y poder concluir el primer segmento de temporada en primer lugar, lo que le permitiría disputar la final por el ascenso directo a LEB Oro contra el Tizona Burgos, ya clasificado desde el Oeste (de lo contrario, serán tres las eliminatorias que deberá superar el cuadro insular para poder ingresar en la segunda liga nacional).

La distancia del equipo de Javi Zamora en relación a su objetivo es de dos partidos, puesto que además de sumar una victoria más en su casillero, el equipo catalán, que ganó los dos enfrentamientos directos al Menorca, tiene también a su favor por tanto el basket averaje.

A priori, y en función de ese diferencial, y de la racha de triunfos que presenta el Prat (once victorias consecutivas luego de someter al Salou en la semana anterior), el objetivo que pretende el Hestia Menorca se advierte ciertamente complicado. Pero atendiendo al calendario que le resta a uno y otro equipo, la sensación es de que el margen de posibilidades se incrementa. Si no exponencialmente, sí razonablemente.

Así, el trecho que resta al Hestia Menorca, aunque incluye dos partidos fuera y solo uno en casa, depara duelos contra Mollet, Huesca y Gran Canaria, tres rivales a los que el colectivo menorquín ya ganó durante la primera vuelta y de los que ninguno figura en los primeros puestos de la clasificación. Mollet es último y ha perdido en sus cuatro partidos más recientes (aunque apura sus últimas opciones para burlar el descenso, lo que quizá multiplique su peligrosidad como adversario); Huesca es décimo y tanto puede optar al playoff de ascenso como caer al hoyo, pero no gana a domicilio desde el pasado enero (y se encuentra en un lapso de dos derrotas), mientras que el Gran Canaria, que viene, hace un par de jornadas, de dejar atrás una dinámica de diez tropiezos consecutivos, es séptimo (11-13) y lógicamente agotará su ‘chance’ para estar el playoff. Y si bien los filiales se caracterizan por una irregularidad (sobre todo en el caso del conjunto de Las Palmas) que les permite ser capaces de lo mejor y de lo peor (lo que depende también de otros factores, como por ejemplo cuantos jugadores estén en órbita del primer equipo), el Hestia Menorca ya ha acreditado este año su capacidad para derrotarle (lo hizo además para certificar su pase a la final de Copa, al término de la primera vuelta, en Maó).

En cambio, el Prat, aún a pesar del imponente 11-0 que ha forjado en sus últimos once partidos, debe medirse con Cornellà y Sant Antoni en su pista, y cerrar la fase regular en la cancha del Benicarló, tres conjuntos alojados entre los seis primeros clasificados del Este (y de hecho, de ellos ya sabe lo que es dar cuenta del cuadro catalán esta temporada).

El compromiso más inmediato del Prat será contra el Cornellà, un conjunto que supo corregir su mal inicio y enderezar su tránsito hacia la fase de ascenso. Actualmente es sexto clasificado (13-10) y ya derrotó al Prat, y de modo contundente, en la primera vuelta (84-58), además de ser el último equipo (y junto con los pratencs, el único que lo ha conseguido) que ganó en Maó. Aunque se trata de un conjunto irregular, que alterna victorias de mérito con actuaciones más discretas, y por lo tanto, imprevisible.

El siguiente duelo que devendrá para el Prat, en la penúltima jornada de liga, será de mayor rigor si cabe; el Class Sant Antoni, tercer clasificado (17-6) y que es otro de los equipos que han sido capaces de ganarle esta temporada (77-73). Y un dato a considerar; los de Ibiza han ganado en cinco de sus últimas seis salidas.

Cerrará el Prat la liga regular contra el Maderas Sorlí Benicarló, cuarto clasificado (16-7). La cita será en pista castellonense, donde han perdido equipos como el Palma y el propio Menorca. Además, el Benicarló tiene a tiro el poder ser tercero o segundo, por lo que no se prevé un adversario asequible para el cuadro catalán.

Cuentas

Establecido el estado, cifras y ruta de cada equipo, las cuentas del Menorca son sencillas; para finalizar líder, debe ganar sus tres partidos y esperar que el Prat pierda dos. De ceder una derrota el cuadro de Javi Zamora en esta terna de jornadas, entonces precisaría del improbable supuesto de que ocurra una triple derrota catalana.

No obstante, la perspectiva del equipo menorquín no se orienta exclusivamente hacia la posibilidad de cerrar la fase regular en primer lugar, sino también en evitar que alguno de los conjuntos que le preceden en la clasificación puedan desplazarle del segundo puesto en el que actualmente reside (especialmente el Sant Antoni, una victoria por debajo del Hestia Menorca y con el averaje en su favor), lo que por tanto sugiere la importancia de ganar, puesto que nada resultaría más frustrante que no saber aprovechar un hipotético pinchazo del Prat y además, no poder retener el segundo lugar.