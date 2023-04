Sebastián ‘Sebas’ Orfila es la voz del Hestia Menorca. Desde la incursión del club insular en LEB Plata, ocurrida en 2018, locuta de forma ininterrumpida todos los partidos que disputa en casa el colectivo que dirige Javi Zamora, lo que le ha convertido, para muchos de los aficionados que siguen las retransmisiones del equipo a través de la red, en un elemento más del proyecto.

Los orígenes de su relación con el baloncesto se remontan a su etapa de canterano en La Salle Alayor, en los estertores de los años 80 (que alternó con la praxis futbolística). Tiempo después, cuando el fenómeno ACB eclosionó en la Isla, Sebas formó parte, en su etapa final, del gremio de informadores con sus colaboraciones para el sitio especializado ‘Solobasket’. Discurrido un lustro, recibió la llamada del Bàsquet Menorca. «La retransmisión pertenece a la plataforma de la FEB, pero cada club gestiona en función de sus posibilidades sus partidos como local; cuando el Menorca me lo propuso me pareció un proyecto interesante», explica sobre sus orígenes como ‘voz del equipo’.

Retorno

«La desaparición del Menorca Bàsquet fue muy dura y me frenó en seco. Ahora lo he restablecido, pero es otro registro, no es lo mismo redactar que locutar, de hecho, nunca había locutado y sufrí mucho durante la primera temporada, acababa con las cuerdas vocales muy castigadas, y para el segundo año contacté con un coach, que me marcó unas pautas para no quedarme sin voz y evitar hacerme daño», continúa Orfila, que admite aún «ponerse nervioso» antes de un partido, si bien el trabajo, precisa, «empieza el día antes, en que buscas información, intentas ver algún partido del rival…».

Con el soporte del entrenador catalán afincado en la Isla, Josep Garriga, y la inestimable labor del técnico en retransmisiones, Joan Alzina, Sebas Orfila intenta ofrecer al espectador un producto de marcado positivismo. «Me gusta realzar las cosas buenas de los jugadores y también poner en valor a quienes no meten muchos puntos pero sí hacen otras cosas en la pista. Josep Garriga, que sabe mucho de básquet, también tiene esa línea. No nos gusta ser críticos, como tampoco andar pendientes de cosas que ocurren fuera de la pista».

Cuestionado por el Hestia Menorca, Sebas alaba su «evolución» como proyecto. «Todo el mundo lo ve, el club da pasos adelante cada año, al principio se luchaba por la permanencia, luego empezamos a ir a playoff, este año final de Copa… llevamos dos-tres años en que parece que podemos hacer algo importante», analiza. «¿Ascender?, creo que este año tendremos opciones, hay equipo, plantilla y conocimiento para subir, aunque es cierto que en playoff tienes un mal día y te frustra la temporada».

La ‘voz’ del Hestia Menorca ensalza igualmente la capacidad de convocatoria que ostenta el club, «pues tenemos un ambiente fantástico para ser LEB Plata, no podemos comparar con la etapa ACB, aquello era otro nivel. En LEB Plata, nadie tiene el ambiente del Menorca».

En un lustro de retransmisiones, Sebas Orfila ha faltado a un partido, «contra el Barça, pues estaba de viaje, fui a ver a mi hija», desvela. Sobre cual ha sido el más agradecido de retransmitir, «siempre digo que el último, porque creo que lo hice un poco mejor que el anterior. De hecho, si comparas un partido del primer año con uno de ahora, seguro que se nota la diferencia. Si bien en las pretemporadas, con Manresa, Betis, Girona... disfruté mucho».

Seguir la LEB Plata lleva implícito el seguimiento de muchos ‘prospect’, puesto que la liga rebosa de equipos filiales o vinculados ACB. Enumera a «Khalifa Diop, Ibou Badji y Sergi Martínez del Barça B, Jan Montero, que probó en la NBA y no le salió, Andrés Feliz…». Y del cuadro menorquín destaca, en cuanto a jóvenes a «Arroyo, Pol Molins y Stoilov». «Es una suerte tener cedidos de ese nivel», matiza, si bien su preferencia absoluta en clave menorquina es «Edwin Jackson». «Teniendo en cuenta lo que ha sido como jugador, la edad que tiene… ver, no los 20 puntos que mete, sino cómo defiende, lo que deja en la pista… es impresionante», abunda en relación al escolta francés para concluir. Sebastián Orfila, la voz del Hestia Menorca.