Vencer este sábado (19h) en la pista del Club Bàsquet Navàs, como una obligación incuestionable para intentar lograr una utópica salvación matemática en Liga EBA; una victoria a la que se le deben unir otros tres resultados favorables en esta última jornada de la competición doméstica. Y además, vencer para, llegado el más que probable desenlace de este sábado, afrontar el definitivo ‘playout’ por la permanencia con buenas sensaciones. Con estas premisas y necesidades de triunfo juega el Pinta B Es Castell su último envite liguero, en pista de un Navàs que no se juega nada.

El cuadro de Oriol Pagès, que se guarda a Gastón Fredes en casa en vistas al ‘playout’ tras su esguince de tobillo (tampoco está Carlos Sintes), necesita ganar a este histórico del básquet catalán y esperar que Igualada y Granollers caigan ante Barça y Helios y que Martinenc abata a Tarragona. Todo ello, para evitar la fase de permanencia.

Palabra de capitán

«Estamos preparadísimos desde la llegada de Oriol Pagès, lo que pasa que puedes perder claro o ganar al mejor de la liga, como demostramos en la pista del Santfeliuenc. Nos veo a punto para competir y ganar a cualquiera». Eran palabras 24 horas antes de la cita, del capitán del Pinta B, el alero, Sergi Llufriu. Sabedores en el vestuario de Es Castell de la dificultad esta noche de la carambola que les dejaría matemáticamente en Liga EBA, reconoce el insular que en el vestuario, «la opción de tener que disputar el playoff de permanencia ya la barajábamos y es una oportunidad. Hemos alcanzado once triunfos pero no esperábamos que los equipos de encima nuestro también ganaran tanto», señalaba. «Obviamente mejor salvarnos directamente pero nos lo habremos ganado a pulso por no hacer bien las cosas de inicio y dar lo que tocaba y es lo que hay, una segunda oportunidad y, por suerte, sin bajar directo».

Bromeaba en un tono serio Llufriu que este playoff de permanencia– de jugarlo como todo indica–, «serán nuestros exámenes de recuperación de septiembre. Pero estamos súper concienciados de que no bajaremos, no podemos bajar, y la llegada del nuevo técnico debe suponer una salvación íntegra», exclamaba. Más explícitamente de cara al envite de esta noche, recordaba Llufriu que el CB Navàs, si bien no se juega nada a nivel clasificatorio en esta última cita de la competición doméstica, «imagino que hará como el Tarragona en casa la semana pasada, que tampoco se jugaba nada y vino a Menorca a machete. Por orgullo propio los equipos intentan cerrar la liga mirando de ganar», manifestaba. Un Navàs del que el alero menorquín destaca que cuenta en sus filas con interiores «duros y correctos, sin ser tiradores, con un juego dinámico, parecido al de Tarragona. Son buenos, nos van a plantar cara y ya nos ganaron en la primera vuelta».

Un Sergio Llufriu que, optimista de cara al desenlace final de este curso 2022-23, avisa que viajan hoy a Catalunya, «a ganar, esperar resultados y si suena la campana de lujo y que no, pues a seguir trabajando tres semanas más y a comernos al cuadro de Zaragoza, que imagino será nuestro rival», vaticinaba. Y confiando Llufriu que hoy sirva el partido «para ganar, sobre todo para coger sensaciones y que la dinámica del equipo se vaya hacia arriba para empezar el ‘playout’ con confianza individualmente y como equipo. Toca hacerlo bien para revertir una situación que nos hemos ganado», repitió el capitán, en referencia explícita al mal inicio liguero.