Nacho Arroyo Varela (Osorno, 2000) destaca, dentro del excelente momento en que reside el Hestia Menorca, como uno de sus perfiles más exuberantes. El joven base internacional chileno, autor de 26 puntos en la última victoria del equipo insular, en pista del Clínica Ponferrada SDP, 66-77, y que sitúa al colectivo de Javi Zamora en el umbral de la última y definitiva eliminatoria de ascenso a LEB Oro, fue designado jugador más valioso (MVP) de la cita.

Otro mérito que añadir al trayecto de un exponente que en los últimos meses presenta una tendencia tremendamente alcista, hasta el punto de destacar como el director de juego más en forma y eficaz de todo el universo LEB Plata (y mejora sus 10 puntos de promedio en fase regular a más de 17 en playoffs; sus 2 asistencias a 3.3, y duplica, de 2 a 4, sus cifras en rebotes, además de aportar una dirección y lectura de juego cada vez más sólidas). Pero ni el grado de excelencia alcanzado a nivel personal, ni la fantástica realidad en que orbita el Menorca propician que Arroyo descarrile del objetivo, que no es otro que el siguiente partido.

«Estamos enfocados en el partido del sábado contra Ponferrada, un equipo con mucho talento. Si bien allí, en su casa, sacamos una ventaja de 11 puntos, ahora, en la Isla, sólo estamos concentrados en ir a por el partido, sin importar la ventaja que tengamos. Va a ser un partido muy duro y tenemos que estar preparados para cualquier cosa», relata para este diario el base andino, una afirmación que resulta toda una declaración de intenciones: en el Menorca, nadie piensa en LEB Oro, como tampoco en un posible cruce definitivo ante Rioja o Palma.

Clave

Quizá sea esta la clave, vivir el día a día, de la tremenda solvencia con la que hasta la fecha está resolviendo el Hestia Menorca su tránsito en la fase de ascenso, aún a pesar de sufrir, en el albor de la misma, una baja tan sensible como la del pívot serbio Nikola Miskovic. «Creo que hemos estado muy serios, muy concentrados en lo que tenemos que hacer cada uno y también nos hemos preparado durante todo el año para llegar de la mejor forma a estos partidos, a este momento. Hay que seguir enfocados y con la seriedad con la que hemos estado hasta ahora para poder sacar el partido ante el Ponferrada», concede Arroyo en ese sentido, rechazando cualquier atisbo de confianza.

«La diferencia de puntos, creo que no refleja bien lo que fue la eliminatoria, ni contra La Roda tampoco, ya que a ratos hubo momentos muy complicados, pero al final supimos cerrar bien los partidos y pudimos sacar esa ventaja. Han sido partidos muy duros, tanto con La Roda como en Ponferrada, contra grandes equipos pero la seriedad y la concentración que hemos tenido han sido las claves», precisa al respecto.

La versión de Nacho Arroyo como jugador de la que actualmente disfrutan el Hestia Menorca y su afición ha crecido exponencialmente en relación a la que mostró en los primeros compases de su estancia en la Isla. El canterano de Estudiantes admite que le «costó» coger el ritmo al principio de curso, a causa de una vieja dolencia.

«Venía saliendo de una lesión en la espalda, pero ya está olvidada, todo gracias a la ayuda del club, con Javi, Pani, Lipe, Adán y los doctores, quiénes estuvieron durante el proceso y me dieron el tiempo y la confianza para que volviera al cien por cien. Luego, con el paso de los entrenamientos y los partidos, fui cogiendo más ritmo y confianza. ‘Zamo’ me ayudó mucho en eso, así que estoy muy contento y agradecido a ellos, a la gente del Menorca, por como se portaron», revisa el base titular y uno de los grandes referentes del conjunto insular que, por último, no duda en reconocer que «sí, yo diría que sí, este año ha sido el mejor de mi carrera en estos años que llevo en España».

«Solo puedo estar muy contento y disfrutando por el momento que estoy pasando», termina Nacho Arroyo, uno de los jugadores más valiosos del Hestia Menorca y del estadio competitivo LEB Plata, y más cerca que nunca de poder ser de ‘Oro’.