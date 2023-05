A punto de colgarse el cartel de ‘lleno’ en el Pavelló Menorca– ayer al mediodía se habían vendido ya más de 4.000 entradas–, Hestia Menorca y Rioverde Clavijo ultiman el último baile de las semifinales de la LEB Plata que se vivirá mañana por la noche (19.30h) y en el que saldrá uno de los nuevos equipos de LEB Oro 2023-24. El conjunto menorquín, con un +8 a su favor tras el 59-67 logrado en la ida en el Palacio de los Deportes de Logroño, quiere proseguir con su alianza con el triunfo en este partido ya determinante, después de once triunfos consecutivos y de haber caído solo en dos en lo que se lleva de campeonato en Maó.

Con un cinco de cinco en los playoff de ascenso a la LEB Oro, el cuadro de Javier Zamora no se fía ni de su corta ventaja ‘average’ ni de los de Jenaro Díaz, aún con alternativas tácticas por ofrecer y jugadores a mejorar, respeto a La Rioja. Zamora vaticina ayer en la rueda de prensa previa ofrecida en Bintalfa, un partido igual de duro que en La Rioja. «Los dos tuvimos un perfil parecido, defensa y físicamente y en muchas fases por encima del ataque. Preveo un encuentro parecido, muy intenso», decía, viendo a sus jugadores esta semana, «bien. Con muchos he vivido ya muchas experiencias juntas, además de un Edwin Jackson que no necesita presentación y muchos ya internacionales o que debutaron pronto en ACB, por lo que son jóvenes pero llevan muchas batallas. Están trabajando muy bien del primer día, enfocados en lo que toca mejorar de La Rioja o los reajustes», señalaba el técnico madrileño.

La concentración será clave, «poniendo el foco siempre en la siguiente acción y en sus alternativas, que las tienen, y quitarnos el tema emocional de encima y cuanto antes. Y pensar en básquet, que es lo importante». También habló de la ventaja de 8 puntos, «un tema que ni lo hablamos en el equipo. Son dos malas defensas, un abrir y cerrar de ojos; en un minuto cambia todo. Saldremos a dejarnos el alma, será largo y tocará estar serios y casi seguro que al final del encuentro ambos tendremos opciones, porque está igualada la ronda y lo merecemos ambos», subrayó, agradeciendo de nuevo «cómo nos sentimos de arropados cada día, no solo en la pista. Menorca es baloncesto».

Una comparecencia de prensa de Zamora de ayer al mediodía en la que la palabra ‘ascenso’ volvió a merodear en Bintalfa. «Nuestro mensaje es honesto, todos nos merecemos un proyecto ambicioso e ilusionante;poder soñar fuerte pero con humildad. Lo logrado paso a paso suele ser más sólido y hemos dichos que el ascenso debería ser la consecuencia de muchas cosas en meses y estamos a 40 minutos». Eso sí, en el vestuario solo «hablaremos de baloncesto», insistía Zamora, emocionado ante el más que posible cartel de ‘lleno’ en el Pavelló Menorca. «Pone los pelos de punta saberlo y no podemos prometer el ascenso pero sí mucha pasión. Nos queda disfrutar del último baile, el último partido y con la suerte de poderlo jugar en casa y muchas cosas en juego».

Aparcamientos y entradas

Temas deportivos aparte, desde el Bàsquet Menorca comunican que para mañana habilitan el párking del Centre de la Mar, que se encuentra pegado al pabellón, en el lado opuesto a los institutos. Además, hoy se abren las taquillas para las últimas entradas: de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas.