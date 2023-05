El retorno al Hestia Menorca del pívot ucranio Viacheslav ‘Slava’ Kravtsov es una posibilidad que se está contemplando en Bintaufa de cara a la próxima temporada, primera que cumplirá en LEB Oro el club que preside Oriol Segura luego del histórico ascenso que materializó el conjunto que dirige Javi Zamora el pasado sábado en la Isla.

Así lo confirmaron ayer a este diario desde el entorno del Hestia Menorca, aunque en ningún caso el club habría trasladado, todavía, propuesta formal alguna a su exjugador.

Kravtsov, que recaló en el conjunto insular por primera vez hace ahora nueve meses, disputó el primer tramo de la temporada anterior con el Menorca en LEB Plata, siendo un elemento fundamental en su juego interior hasta su marcha (en la jornada diez; solo jugó hasta la octava por motivos físicos) y en el exuberante arranque de liga que trazó el colectivo de Javi Zamora (6-0, el mejor arranque de la historia del club), en el que Kravtsov arrojó unas cifras de 19 puntos y casi siete rebotes por partido.

Sin embargo, una jugosa oferta del baloncesto asiático motivó la salida del jugador ucranio con bagaje NBA (movimiento que el club contemplaba como susceptible de poder ocurrir), precipitando su final de etapa en Maó, en diciembre del pasado 2022. Kravtsov, según consta en el club menorquín, no tiene nada atado para la próxima temporada, lo que de inmediato ha activado el ‘radar’ del club, que estará atento en ese sentido.

El último contacto entre el Hestia Menorca y el pívot ucranio ha sido relativamente reciente, cuando el club le planteó la posibilidad de hacer un vídeo de apoyo a sus excompañeros de cara a la eliminatoria final por el ascenso ante el Clavijo (como se hizo con otros ex del equipo), lo que Kravtsov finalmente no pudo hacer por falta de tiempo.

Pero existe buena sintonía entre club y jugador; de hecho, Kravtsov dejó un buen recuerdo en la Isla, y no solo por su juego, sino también en el aspecto humano, de ahí que el ucranio sea una opción de futuro que se contempla en Bintaufa, puesto que en el Menorca, además de la calidad deportiva, valoran también la calidad de su comportamiento afuera de la cancha.