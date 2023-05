Sergio Llull en estado puro. El base menorquín del Real Madrid, autor de una canasta ya histórica, el pasado domingo en Kaunas, para convertir al equipo madridista en campeón europeo por undécima vez, abordó ayer diversos aspectos relativos al triunfo sobre Olympiacos, bromeó acerca de la prima que recibirán por esta victoria, como tuvo también unas palabras cariñosas hacia el futbolista brasileño del club de la capital, Vinicius Junior, víctima de actitudes racistas.

En el marco de la celebración del título de Euroliga a nivel institucional (el club madridista, con su presidente, Florentino Pérez al frente, fue recibido por la comunidad autónoma de Madrid y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida), Llull, en declaraciones que recoge Efe, lanzó un guiño a Vinicius, dejando claro su parecer sobre los insultos y vejaciones que el delantero sufrió en Mestalla el pasado fin de semana. «Todo nuestro cariño a Vinicius. El racismo no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad. Condenamos esos hechos», aludió el base de Maó en referencia a lo acontecido en feudo valencianista.

A continuación, Llull dio las «gracias» al presidente (Florentino Pérez) «porque sin ti nada de esto sería posible y gracias por ese regalito que nos vas a dar por haber conseguido la Euroliga», bromeó Llull, que destacó que este título continental ha «costado mucho por diferentes razones» (recordar, entre otras, que el base se lesionó en una rodilla de gravedad el pasado mes de febrero, pero se recuperó a tiempo para erigirse en héroe de su equipo en Kaunas).

«Ha sido un año muy complicado. Nadie había remontado un 0-2 en contra en la Euroliga y no podía ser otro que el Real Madrid, y en la Final Four todo el mundo ha estado increíble. Es un equipo que no se ha rendido nunca y no ha bajado los brazos», analizó el capitán madridista, que se mostró confiado y ambicioso ante la posibilidad de poder regresar pronto al balcón institucional «con el trofeo de la Liga ACB».

El presidente

Mientras, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comentó en el acto que la canasta de Llull para ganar el título «será uno de esos grandes momentos mágicos que no olvidaremos nunca». Asimismo, el mandatario dijo que Llull, como capitán blanco, representa «el espíritu de unidad del Madrid» y demuestra «el compromiso con este club y esta historia». Para terminar, Pérez lamentó las «injustas críticas» que se han vertido «contra» el técnico, Chus Mateo, ahora campeón de Europa.