Jorge ‘Pitu’ Jiménez Martín (1980) dice adiós al Hestia Menorca de modo definitivo, según confirma en estas páginas. Jugador histórico del proyecto desde sus albores, puesto que además de ser fundamental en lo deportivo, el base madrileño resultó en su momento un rostro capital para poder reclutar otros elementos que sustanciaran el equipo, y delegado del equipo en la temporada recién terminada, la del ascenso a LEB Oro, Pitu considera que «ha llegado el momento» de cerrar «un ciclo».

«Se cierra una etapa de mi vida, y la decisión es definitiva; por cuestiones laborales y también por la familia, que se merece todo el tiempo del mundo», expone Pitu Jiménez acerca de los motivos que han determinado un adiós en el que el ascenso a LEB Oro, «que reclamará una persona con mucha mayor dedicación en cuanto a horas y tiempo», también ha influido.

En cualquier caso, Pitu se marcha con honores. Formó parte de la última versión del extinto Menorca Bàsquet, que además ascendió a la ACB, en 2012 (éxito que no cristalizó por causas económicas), subió con el actual club a LEB Plata, desde Liga EBA, en 2018, siendo un referente en la pista, y ahora, como delegado, y meses después de que su dorsal fuera retirado por el Hestia Menorca, celebra el histórico retorno a LEB Oro. «No he echado de menos jugar, por lo que tomé la decisión adecuada de dejarlo. ¿El futuro?, la vida da muchas vueltas, seré un aficionado más del equipo en el Pavelló y tengo claro que me dedicaré ‘full time’ a mi familia», concluye Pitu Jiménez, historia viva del Hestia Menorca y del básquet insular.