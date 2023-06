Oriol Pagès es el primer rostro confirmado del Pinta B Es Castell 2024. El entrenador catalán afincado en la Isla, tal y como avanzó este diario el pasado jueves y confirmó el club que preside Tomeu Vanrell horas después, ha aceptado la propuesta para continuar una temporada más al frente del equipo al que hace menos de un mes salvó del descenso.

Llegado el pasado mes de febrero, en Es Castell no han contemplado, en ningún caso, que el futuro proyecto, cuarto de la entidad en Liga EBA, pudiera forjarse sin la figura de Pagès en la banda. Su renovación, una cuestión prioritaria para la directiva, genera un evidente halo de satisfacción en la población de origen británico. El sentimiento es recíproco por parte de Pagès.

«Me he sentido bien, cómodo, desde que llegué a Es Castell, en mitad de la temporada pasada, y logramos el objetivo de conseguir la permanencia. En el club me tratan bien, y además han mostrado mucho interés en que siga», dice Pagès, en sus primeras manifestaciones luego de haber rubricado su continuidad.

Equipo

Cuestionado por el colectivo, por el equipo de la futura temporada, Pagès indica que «aún es pronto», cuanto menos para hablar de nombres, puesto que todavía «debemos plantearnos qué opciones tendremos, cuantos jugadores que han estado en esta pasada temporada querrán seguir». Eso por un lado. Por otro, Pagès tiene claro que «hay que cambiar cosas». «Este año hemos tenido déficit en la posición de base y en el ‘5’», precisa el técnico, que asimismo entiende que puede haber algún «problema» para asegurar la continuidad de algún jugador al que en cualquier caso se tratará de «convencer».

Paralelamente, Es Castell estará sujeto a las posibilidades que «ofrezca» un mercado siempre ‘encorsetado’ para un club de su perfil. «Somos un club modesto, veremos qué podemos hacer», indica Pagès, que de inmediato alude a una consideración a la que en ocasiones ha referido su presidente, Tomeu Vanrell.

«Es Castell es la población más pequeña de España que tiene un equipo en Liga EBA, y nuestra realidad es que venimos de salvarnos en un playoff de descenso». Una certeza que concede perspectiva y permite poder calibrar el punto de partida en que reside el club en relación al resto del escenario competitivo, si bien, asumido esto, «intentaremos dar un paso adelante, pero siempre sabiendo quiénes somos», expone Pagès.

Y su renovación ¿descarta un posible retorno al básquet de primer nivel? Planteamos el supuesto al técnico de Vilanova i la Gertrú, que en su momento trabajó con Xavi Pascual en el Barça, sobre cómo reaccionaría ante una llamada del ahora entrenador del Zenit ruso (que suena para el Efes turco, y en menor medida para el Barça, de cara a la próxima campaña).

«La opción de Es Castell es la que más me ilusiona y me motiva; y mi familia está muy bien aquí, la Isla es un buen lugar para que crezcan los niños; aunque nunca sabes lo que puede suceder en el futuro, a día de hoy, la mejor opción para mí es el Pinta B Es Castell, por eso he renovado», aclara y tranquiliza Pagès en ese sentido.

Por último, Pagès, al ser preguntado por ello, indica que durante el proceso de negociación para su renovación no ha puesto sobre la mesa exigencias en cuanto a otras incorporaciones para su cuerpo técnico (si bien, lógicamente, sí estaba al tanto del retorno al club de Dani Sastre, en calidad de director deportivo del primer equipo.

«No he hecho peticiones en ese aspecto, pero todavía es muy pronto; hace un par de días que he renovado. Estoy contento con la labor que ha hecho Álvaro (Fernández) desde la distancia, pero desconozco para el año que viene qué podremos hacer, ahora realmente es cuando empezaremos a trabajar sobre todos esos aspectos», concluye Oriol Pagès.