España se tuvo que conformar este domingo con la plata en el Eurobasket de 2023 en una final que dominó durante 35 minutos con una brillante defensa y un ataque coral pero en la que, finalmente, se atascó en la anotación en el último cuarto y sucumbió ante la tenacidad de Bélgica, que se colgó su primer oro en este campeonato de Europa al unir la aportación de Kyara Linskens a la de su estrella Emma Meesseman. La mallorquina Alba Torrens ha aportado ocho puntos y tres rebotes en el encuentro decisivo de un certamen continental en el que Francia ha logrado el bronce.



El encuentro arrancó con un igualado duelo entre Laura Gil y Meesseman, en el que ambas quedaron algo neutralizadas, pero mientras que Bélgica no aportó otros argumentos para hacerse con la iniciativa, en España los tiros a media distancia de Alba Torrens, que se convirtió en la máxima anotadora de España en un Eurobasket por delante de Amaya Valdemoro, y el desparpajo y la fuerza de Raquel Carrera le dieron la iniciativa en el marcador (12-6, m.6).



La defensa belga subió su intensidad y España tuvo que echar mano de la aguerrida Queralt Casas para mantenerse por arriba. Tras unos minutos de descaso, Meesseman y Linskens se hicieron fuertes en los aros, pero no fue suficiente para cambiar el guion (17-13, m.10).



La inspiración de Casas, y la decisión de Bélgica de dejarle tirar, alargó la ventaja española y aunque el transcurso de los minutos pasó factura a las de Méndez en forma de cansancio, lo supieron gestionar. La defensa de Carrera mantuvo ahogada a Meesseman y un triple de Maite Cazorla permitió que la selección española llegara al descaso con una prometedora renta (32-25, m.20).



Tras el paso por el vestuario, Bélgica empezó a encontrar a Meesseman con más asiduidad y, pese a un nuevo triple de Casas, el choque empezó a apretarse de nuevo. La aparición de una atrevida Leo Rodríguez dio frescura a España y frustró a su rival, que vio cómo se le volvía a escapar gracias también a las buenas finalizaciones de Carrera bajo el aro (44-36, m.27).



Las jugadoras españolas tuvieron hasta tres tiros para cerrar el último cuarto con más de diez puntos de renta, pero fallaron y una canasta de Julie Allemand con adicional sobre la bocina alimentó la esperanza belga (48-43, m.30).



Linskens ayudó a Meesseman para llevar el peso de la remontada y Bélgica empezó a pensar ya en ponerse por delante. España se atascó en ataque y su buena labor en el rebote ofensivo no la sacó esta vez del atolladero. Finalmente, un triple de Meesseman puso a Bélgica por delante (54-55, m.36). Torrens sacó a España del KO, pero no pudo evitar que llegara por detrás al último minuto y medio.



A las de Méndez les entraron las prisas y con cuatro abajo a falta de treinta segundos se jugaron la última bala con un aro pasado de Casas que no salió bien y que acabó con las últimas opciones de España, que vuelve al podio tras la frustrante edición de 2021 pero con un sabor agridulce.



- Ficha técnica:



58 - España (17+15+16+10): Cazorla (3), Casas (14), Torrens (8), Gil (4), Carrera (12) -cinco titular- Domínguez (-), Ginzo (10), Ouviña (-), Quevedo (-) y Rodríguez (7).



64 - Bélgica (13+12+18+21): Allemand (9), Vanloo (13), Delaere (-), Meesseman (24), Linskens (18) -cinco titular- Becky Massey (-), Mununga (-), Lisowa Mbaka (-) y Resimont (-).



Árbitros: Forsberg (DIN), Liszka (POL) y Baldini (ITA). Sin eliminadas.



Incidencias: final del Eurobasket disputada en el Arena Stožice de Liubliana ante unos 3.500 espectadores.