El entrenador catalán y residente en Menorca, Migue Fernández, se ha convertido en nuevo director técnico del Club Bàsquet Ferreries, entidad a la que regresa después de 15 exitosos años de coordinación en el CB La Salle Mahón. Como ya anunciamos hace unas semanas en este diario, Fernández decidió desvincularse de la entidad colegial tras una década y media y emprender una nueva aventura en el club en el que recaló por vez primera en la Isla;primero como jugador y luego como entrenador del primer equipo masculino, además de director técnico.

Fernández, si bien después de desligarse de La Salle se había planteado incluso un año en blanco, vuelve al Ferreries, donde ya había estado en dos etapas; la 1993-94 y la última, la más extensa, entre 1997 y 2007, antes de estar un curso en el Club Bàsquet Ciutadella (2008-09), para posteriormente recalar en Maó.

Convencido por el club

El mismo Fernández confirmaba ayer a este diario su vuelta a la dirección técnica ferrerienca, en sustitución de Toni Pons de Coca, quien este año lo ha hecho de manera interina, tras el inesperado adiós– en septiembre del año pasado– de la gallega, Analén González, a Portugal. «Debo reconocer que la idea era descansar un poco y llevar un equipo pero hablando con quienes llevan al Ferreries me ilusionaron con su proyecto. Al final decidimos esta figura», señala, Fernández.

El entrenador, amplio conocedor del club y del baloncesto insular, vuelve para «recuperar un poco el carácter ‘Ferre’ de aquellos años, de muchos equipos en las categorías y el pueblo metido. La idea es, en unos pocos años, tener de nuevo equipos en todas las edades y aquí también incluyo a los sénior», resalta el ‘coach’, que también entrenará algún equipo de base. «Es un reto pero me gusta. La gente del Ferreries me ha motivado a cogerlo, tienen mucha ilusión en hacer algo bonito desde abajo. Queremos recuperar el carácter ‘Ferre’ pero sabemos que será tarea de unos años. Iremos año a año, no vengo para uno solo».