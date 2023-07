«Fue de mis peores años en números, tras venir del Alhaurín de hacerlos buenos y jugando. He ido de más a menos en presencia, el técnico iba confiando menos en mí y te vuelves pequeña», dice, muy sincera, Sintes. «He aprendido, busco lo positivo y no todo esfuerzo te da minutos y no todo depende de tí. No hay que ser egoístas, sí acatar el rol que te da el técnico y sí, con la conciencia tranquila de darlo todo. He disfrutado y me he adaptado a este rol de menos protagonismo y a nivel espiritual he crecido y me he agarrado a Dios».