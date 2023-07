Yago Homs Laucirica (Maó, 2006) emprende rumbo a Málaga, con motivo de su acuerdo con el Novaschool, centro que apuesta por un modelo educativo internacional, que permitirá al talentoso jugador menorquín la posibilidad de poder combinar el baloncesto con su formación académica, en el que será su último año en ciclo junior.

La descomunal actuación del ya excanterano de La Salle Maó en el Campeonato de España U18 celebrado el pasado mes de mayo en Huelva, especialmente en el partido inaugural ante el Amics de Castelló, en el que Yago elevó su estadística hasta los 32 puntos, 10 rebotes y 61 créditos de valoración, destacó como el broche perfecto a una temporada 2023 para enmarcar (el cuadro colegial calificó para el Nacional luego de reinar con autoridad a nivel insular y balear) y repercutió para suscitar el interés de no pocos ‘scouters’ de la geografía nacional.

De entre las diversas propuestas que a partir de ahí se le han ido planteando, Yago se ha decantado por una en la que el baloncesto será primordial, pero no lo único. No en vano, los estudios ocupan un lugar preferencial en la vida de este prometedor baloncestista mahonés, que nos explica que «Novaschool de Málaga tiene una parte educativa, que combina con el baloncesto; el club y la escuela privada son una misma entidad». «Tienen un equipo en Liga EBA y categorías de formación, y en principio, estaré en dinámica de entrenamientos del equipo EBA, luego ya será el entrenador el que decida si juego o no partidos. Por lo demás, contaré con ficha en el conjunto junior y en el senior ‘B’», abunda el jugador formado en la factoría de La Salle acerca de su nuevo destino.

«El hecho de poder compaginar baloncesto y estudios ha sido muy importante en el momento de decidirme; en una cantera ACB lo habría tenido muy bien el apartado deportivo, pero en comparación a lo que tendré en Málaga, puesto que además el Novaschool tiene un ambiente muy familiar, creo que he elegido bien… lo cierto es que cuando estuve allí con mi familia vimos que era un proyecto que perfectamente podría cubrir mis necesidades», continúa Yago, que en la capital costasoleña se establecerá en la residencia del propio centro y en lo que será su primera vivencia alejado del hogar paterno y de la Isla.

En cuanto a los objetivos que se plantea a nivel deportivo y personal, Yago tiene claro que, ante todo, quiere ir «paso a paso». «Quiero mejorar como jugador, aprovechar esta experiencia, también en lo personal, hacer nuevos amigos… en lo que respecta al baloncesto, conseguir estar en un Campeonato de España junior o poder jugar las fases finales de EBA, podrían ser también objetivos, pero de momento quiero ir paso a paso», concede el jugador menorquín, que, por último, se muestra tremendamente agradecido para con La Salle Maó, hasta la fecha, en que ocurrirá su irrupción en el proyecto malagueño, su club de siempre, desde que nació.

«Agradecido»

«Siempre le estaré muy agradecido a La Salle, por todas las oportunidades que me han dado. Lo verdad es que me ha costado mucho tomar la decisión de dejar el equipo, de dejar a mis amigos, la Isla... pero en cualquier caso ellos también me han apoyado y se lo agradezco. Espero que tanto a ellos como a La Salle les vaya muy bien», concluye Yago Homs, otro paradigma de talento menorquín de exportación y en su caso, con Málaga y el Novaschool como elección.