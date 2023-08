Nueva baja confirmada en el Pinta B Es Castell 2023-24 de la Liga EBA. El ‘tres-cuatro’ argentino Gastón Fredes, uno de los jugadores de mayor talento y determinación de este pasado curso en las filas menorquinas, confirmó a este diario que tampoco renueva en Es Castell. De hecho, Fredes avanzó que ya ha fichado con el Ferrocarril Oeste General Pico de la competición Pre Federal 2023-24 de Argentina.

Después que hace unas semanas ya se dejara entreveer que su renovación se antojaba muy complicada– principalmente a nivel económico– finalmente se ha confirmado el adiós del argentino, que provenía del ‘pallacanestro’ italiano. «Me voy de Menorca muy satisfecho, pese a no haber podido llegar a un acuerdo. Tenía muchas ganas de volver pero en otro momento será», señalaba, lamentando no poder seguir un curso más a las órdenes de Oriol Pagès.