El Hestia Menorca afronta este fin de semana un nuevo capítulo de su actual pretemporada, a doble entrega y el primero fuera de la Isla, con motivo del Trofeu AON Illes Balears que promueve la Federació Balear (FBIB), evento que en los últimos años se ha afianzado como una suerte de campeonato autonómico oficioso, trecho temporal en el que además el conjunto de Bintaufa ha exhibido una hegemonía incontestable, haciéndose con el título en las tres ocasiones en las que ha participado, todas a lo largo del último trienio.

Para la que será su cuarta incursión en el torneo, que se celebra entre hoy y mañana en el Pavelló Sa Pedrera de Sant Antoni de Portmany, Eivissa –el cuadro anfitrión, el Class Sant Antoni, será el rival menorquín en la segunda semifinal–, el Hestia Menorca, a apenas tres semanas de empezar la temporada oficial en LEB Oro, en esta oportunidad acude al mismo como el único equipo perteneciente a la segunda liga del país, lo que por otra parte no implica un plus añadido de presión, puesto que al margen de que el éxito en la cita le ha sido siempre inherente en el pasado (y en dos ocasiones, incluso vulnerando el teórico favoritismo del Fibwi Palma, a la sazón conjunto de ‘Oro’, estando el equipo mahonés en LEB Plata), la doble contienda en suelo pitiüso responde, fundamentalmente, por ser otra etapa en el recorrido preparatorio de un proyecto que tiene por fin más inmediato alcanzar el 7 de octubre, fecha de arranque de la liga, en Maó contra el Melilla, en el mejor estado posible.

Pero ese prisma no supondrá que el equipo de Javi Zamora rebaje su grado de ambición ni que acuda a Eivissa desprovisto de afán por competir. Nada más lejos, en tanto que la evolución y progresión del colectivo a lo largo de este ciclo preparatorio no se entenderá como positiva ni productiva si paralelamente los resultados o el rendimiento del grupo no son satisfactorios.

Aunque no es menos cierto que a estas alturas de curso ‘la licencia’ para que ocurran registros más ilógicos se incrementa (distinto sería el enfoque de devenir este torneo dentro de dos meses, a pleno ritmo del curso oficial, cuando la diferencia de categoría se haría más notoria).

En otro orden, apuntar que el equipo, con Javi Zamora al frente y sin ausencias de ningún perfil, emprendió ayer a la tarde, después de entrenar por la mañana en Bintaufa, rumbo a las Pitiüses.

En lo que atañe al Class Sant Antoni, uno de los proyectos más importantes y crecientes del deporte balear a lo largo del último lustro, y uno de los equipos candidatos a luchar por el ascenso a LEB Oro en el ejercicio que en breve arranca, el solvente escolta Álex Llorca, fichado este verano proveniente del Cornellà, el base madrileño Dani De la Rúa, el pívot brasileño Da Silva y el incombustible Jordi Grimau conforman la columna vertebral de un colectivo que desde la banda dirige David Barrio.

Este sábado, a las 20.45 horas, arranca el partido entre Sant Antoni y Menorca, cuyo ganador estará en la final, el domingo a mediodía, también en Sa Pedrera, frente al equipo mallorquín, Palmer Mallorca o Fibwi Palma, que se imponga en la primera semifinal. La supremacía del baloncesto balear se define este fin de semana en Eivissa, en una nueva etapa en la preparación del Hestia Menorca 2024.