Víctor Arteaga González (1992) es uno de los nuevos rostros de referencia dentro del proyecto promovido para su estreno en LEB Oro por parte del Hestia Menorca, que ocurrirá en menos de dos semanas. Interior contrastado, forjado en la cantera del Real Madrid y con un sólido recorrido que contempla más de 200 partidos y una década en ACB, experiencia en diversos destinos e incluso participación con la selección absoluta, en la Isla emprende su retorno a la segunda liga del país y por extensión, un nuevo ciclo de una carrera en la que además se reencuentra con Javi Zamora.

De su relación con un técnico que destila «pasión» por el baloncesto, de sus objetivos, ambiciones y satisfacciones, como también de su lado más personal, entre otros aspectos, conversamos con el nuevo pívot del cuadro insular, en un encuentro que tiene lugar en las entrañas del Pavelló Menorca, el nuevo hogar deportivo de uno de los fichajes estrella del Hestia Menorca. En exclusiva para este diario, Víctor Arteaga.

Ya lleva algunas semanas en la Isla, ¿cuál es su primera impresión?

-Estoy muy contento, la verdad. Tengo la ocasión de jugar aquí, una buena oportunidad que trataré de aprovechar, mientras que la Isla también ofrece cosas bonitas, por lo que disfrutaremos tanto dentro como fuera de la pista. ¿Qué hay dos ‘Menorcas’? Sí, me han comentado que en verano hay una realidad y que en invierno la Isla es más solitaria, pero así disfrutaremos más de la tranquilidad, que siempre viene bien.

Pese al poco tiempo que lleva aquí, ¿algo que le haya llamado la atención?

-Aún no he podido ver mucho, pero se que es una isla más pequeña que Mallorca, y que tiene sus cosas bonitas, que ya me las irán enseñando. En fin, habrá que descubrirla.

Un jugador de su nivel y recorrido, ¿qué le ha motivado a venir a Menorca?

-Es un reto nuevo, que me atrae mucho, vengo con muchas ganas. La confianza de Javi Zamora también ha sido un factor clave para venir, creo que es un buen proyecto y tengo ilusión por hacer grandes cosas.

El club, la afición… se espera de usted que sea un jugador diferencial, ¿es consciente de las expectativas que ha generado su fichaje?

-Sí, y ya me han hablado de la afición, me han explicado que apoya mucho al club, que el pabellón se llena cada partido... creo que eso es importante para el equipo. Seguro que me sentiré cómodo con ellos, y todo el respaldo que provenga de la grada, lo aprovecharemos.

El equipo, sus nuevos compañeros… ¿qué impresión le han causado en sus primeras semanas aquí?

-El grupo es bueno, se mantiene la línea del año pasado, y eso también es positivo. Se ha formado una buena plantilla y a muchos de los jugadores ya los conocía de cuando coincidimos en nuestra etapa en Estudiantes, lo que también me ha ayudado a tener una rápida integración y a ir cogiendo confianza con todos.

En sus primeras manifestaciones una vez se confirmó su fichaje por el Hestia Menorca, este verano, hizo alusión a la importancia que tuvo en su decisión la presencia de Javi Zamora, en lo que en una respuesta previa ha vuelto a incidir. ¿Qué nos puede comentar de ‘Zamo’ como entrenador, de su forma de trabajar?

-Javi Zamora lleva dentro el baloncesto, lo vive cada minuto, le apasiona. Y eso se lo transmite a los jugadores, y día a día vamos mejorando como equipo, con mejores sensaciones… y creo que todo eso en el arranque de liga se notará.

Después de una década jugando en la Liga ACB, retorna a LEB Oro. ¿Qué competición espera?

-Creo que será una LEB Oro muy competitiva, es una liga que cada vez se acerca más al nivel de la ACB, y eso es bueno para el baloncesto español. Espero una liga dura y exigente, en la que habrá que darlo todo, y a eso vengo, a ser importante para el equipo. Creo que el club ha articulado un buen proyecto y la intención será salir cada semana a ganar.

¿El objetivo es la permanencia? Mirar más allá, dada la condición de debutante en la liga del Hestia Menorca, ¿tal vez resultase atrevido?

-Debemos ir semana a semana y sí, la permanencia es uno de los principales objetivos. Una vez se haya alcanzado, seguiremos avanzando hacia otros objetivos. Aquí nadie te regala ningún partido y se trata de eso, de ir partido a partido.

Acumula más de 200 partidos en la Liga ACB, lo que habrá legado muchos momentos en su carrera, ¿alguno especial o que le marcara?

-Bueno, viví unos playoff con UCAM Murcia, que la verdad fue como un sueño, conseguido además después de ganar al Barça, al Madrid... lo que incrementó la sensación de triunfo.

¿Cuál sería su mayor ambición, o el sueño que le gustaría alcanzar con el Hestia Menorca, más allá de la permanencia?

-Yo creo que el sueño de todos es hacer una gran temporada. Siendo un equipo recién ascendido de LEB Plata, nos gustaría dar otra alegría a la afición y, por que no, jugar el playoff, y a partir de ahí ya pensar en la Final Four.

¿Tuvo algún ídolo en su infancia?

-Felipe Reyes. Además, tuve la fortuna de poder entrenar con él, cuando estuve en la cantera del Real Madrid, fue muy importante para mí, y me ayudó mucho a crecer como jugador. Fue un sueño compartir cancha con él.

¿Y el mejor jugador al que se ha enfrentado?

-Bojan Dubljevic. Y lo he dicho muchas veces, creo que es uno de los jugadores más completos de la Liga ACB. Cada vez que juegas contra él es un reto. Aprendes mucho enfrentándote a jugadores así.

Aludió antes a su paso por la cantera del Real Madrid, incluso llegó a debutar en el primer equipo, ¿qué significó para usted? Imagino que algo muy importante y trascendente para su carrera.

-El sueño de todos los niños es jugar en el Real Madrid, y son situaciones que uno debe aprovechar. Allí me formé como jugador, me ayudó mucho mi estancia allí. Es un gran club, del que además salen muchos jugadores de nivel ACB.

Allí coincidió con Sergio Llull, tuvo la oportunidad de tratarse. Es una personalidad que en Menorca es casi un semi-dios, ¿qué nos puede decir de él?

-Es un jugador increíble, ejemplar por su manera de trabajar, por su mentalidad, por su ética y por su compromiso, cada minuto lo da todo. Es un auténtico referente, muchos jugadores nos fijamos en él, y es una persona magnífica, siempre te ayuda en todo.

En la pista, ¿en qué rol se siente más cómodo, tal vez como anotador?

-Me gusta mucho correr la pista, también intimidar bajo el aro, ayudar a mis compañeros a conseguir canastas fáciles, bloquear, rebotear… la verdad es que me gusta un poco todo. Realmente lo que me gusta es jugar.

¿Qué prefiere, la NBA o el baloncesto FIBA?

-Veo más básquet FIBA. ¿Si es el mejor? Hombre, el juego en Europa es más táctico, más dinámico, los jugadores controlan más los espacios, es más pausado. Eso en Europa nos lo enseñan desde pequeños y es el baloncesto que me gusta.

Al margen del básquet, ¿cómo es Víctor Arteaga, cuáles son sus inquietudes?

-Me gusta mucho viajar. También me gusta mucho el automovilismo, ¿la Fórmula Uno? Sí, me gusta ver las carreras, también a otros compañeros del equipo, lo que es un modo de compartir momentos. Viajar es otra de mis pasiones.

Faltan menos de dos semanas para el histórico debut del Hestia Menorca en LEB Oro, que será en la Isla ante el Melilla. ¿Qué le diría a la afición de la Isla de cara a ese día?

-Les diría que vengan al Pavelló Menorca, que va a ser una gran temporada y que vamos a intentar darles muchas alegrías. Sé que ellos siempre están dando el cien por cien, sabemos que el pabellón se llena cada partido, lo que para nosotros, los jugadores, es una motivación más. Queremos hacer una gran temporada para ellos, para la gente de Menorca.