El alero argentino Javier ‘Tuky’ Bulfoni (Casilda, 1976) no formará parte de la plantilla de Sa Tintina Es Castell, en lo que sin duda destaca como la baja más sensible e impactante en relación al equipo del curso anterior, por su calidad, y fundamentalmente, por lo que ha significado para con el proyecto el jugador, según destacan desde la Zona Esportiva Sergio Llull, «el más importante en la historia del club».

No obstante, la no continuidad de Bulfoni en el primer equipo no debe implicar, en principio, una desvinculación definitiva de Es Castell. Club y jugador mantuvieron una conversación al respecto una vez concluyó la pasada temporada, en la que se trasladó al argentino el planteamiento de proseguir ligado al equipo, asumiendo una función distinta a la ejercida esta temporada. «Bulfoni ha sido y será un referente del club, sin él, no se entenderían estos cuatro años en EBA», subrayan desde el club.

Por tanto, solo restaría definir en qué rol de la estructura se podría encajar a un hombre cuya experiencia, sabiduría y compromiso con el baloncesto es un auténtico plus, más si cabe dentro de un proyecto con afán y ambición de mejora dentro del panorama nacional como es el del CB Es Castell que lidera Tomeu Vanrell.

Significar que la posibilidad de que Bulfoni siga de ‘corto’ es más que remota, si bien desde Es Castell no la descartarían de lleno, aunque en función de por cómo se ha orientado la relación entre club y jugador, y de la estima que profesan en Es Castell al alero argentino, todo escenario es posible, pero todo apunta a que su retirada será definitiva.

Destacado exjugador de ACB y de LEB Oro, Bulfoni, que acumula un recorrido de más de veinte años de profesional, ha sumado tres temporadas en Es Castell, con un rendimiento excelente y un comportamiento intachable. Por derecho propio, y al margen de su futuro, es una leyenda del club.