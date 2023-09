Oriol Pagès i Campama (Vilanova i la Gretrú, 1979) destila plena ilusión e idéntico grado de motivación en el preámbulo del que será el cuarto año consecutivo de Sa Tintina Es Castell en Liga EBA, primero suyo al frente del proyecto desde el arranque de temporada. En su despacho del pabellón enclavado en la Zona Esportiva Sergio Llull, hogar del club de Es Castell, Pagès repasa para este diario diversos aspectos sobre la campaña que se avecina, que afronta con un equipo renovado, en el que predomina la juventud y el producto menorquín, y cuya principal premisa es clara; evitar el sufrimiento vivido en el ejercicio previo, en que se obró una sufrida permanencia sobre la bocina.

Desde el inicio. A diferencia de la temporada previa, en que asumió el equipo en el tramo final y enfrascado en una cruenta lucha por eludir el descenso, el técnico de Vilanova i la Gertrú encara el curso de inminente inicio cogiendo la batuta desde el primer momento, con el contador a cero. Eso ha significado también asumir la confección de un colectivo con el que se muestra contento.

«Siempre que empiezas la temporada, tratas de hacer un equipo a tu medida, con los jugadores que te gustan, siempre dentro de las limitaciones que nos impone la economía y el hecho de competir en una liga no profesional, que complica la posibilidad de reclutar a jugadores de 27-28 años que aunque cuentan con una pequeña retribución económica, ya tienen la vida montada, con su trabajo y su familia». «Pero dentro de esas limitaciones, estoy satisfecho con el equipo que hemos formado. Los fichajes están dando lo que esperábamos, y aunque la plantilla es corta y nos gustaría añadir otra incorporación, no nos volveremos locos, puesto que el jugador o jugadores que vengan deben ofrecer unas garantías de que pueden ayudar al equipo».

Atento al mercado. Pagès explica que la búsqueda del club en el mercado no se reduce a la posición de pívot, y tiene claro que el abanico de jugadores que pueden contribuir y fortalecer el equipo puede abarcar otro perfil que no sea necesariamente un interior. «Si uno es buen jugador, encaja siempre. Sí que nos gustaría tener otro interior más, para contar con una rotación más amplia, por si se producen lesiones y para situar a Pau (Bagur) más en el ‘3’, donde creo que puede rendir más, pero nuestra realidad es la que es, y si surge la posibilidad de fichar un jugador que nos interese, creo que tendremos capacidad para poder hacerlo».

A Pagès le agrada contar con jugadores de la Isla.

De la necesidad, virtud. Dada la dificultad de poder incorporar talento ‘consagrado’ que provenga del mercado exterior, según lo analizado por el propio Pagès, Es Castell presenta un proyecto que rebosa juventud. ¿Se ha hecho de la necesidad virtud? «Es a lo que en el club podemos aspirar; jugadores de 27-30 años, y para los que el básquet es un hobby, no vendrán, por lo que tienes que buscar gente joven, con ganas de hacerse un sitio en el básquet. Luego sí que hay un perfil de jugador de 27 ó 28 años de jugador menorquín, como Xavi Hernández y Sergi Llufriu, al que puedes optar, pero también hemos decidido apostar por jugadores jóvenes de aquí como Pau (Bagur) y Damià (Soriano), que tienen calidad».

‘Prospects’. La alusión de Pagès a estos dos ‘prospect’ locales obliga a cuestionar en concreto por ellos. El mahonés Pau Bagur debutará en Liga EBA tras impactar en el pasado Balear junior y brillar en el posterior Nacional de idéntica categoría. El ciudadelano Damià Soriano representa la tercera generación de una familia especialmente dotada para el arte del básquet.

«Pau está notando el salto de categoría junior a senior. Está notando la diferencia física, de carga táctica, pero es un chico con un gran afán de mejora y que asimila muy bien la información. Evidentemente deberá pasar por un proceso de adaptación, pero es un jugador con buena mano, aunque le falta algo de dureza». «Damià es un jugador algo más hecho, que en sus últimos años junior ya participó con el senior. Entiende y lee bien el juego, aunque comete los lógicos pecados de juventud, pero seguro que nos podrá ayudar». «¿Su límite? No lo sé, es algo que nos dirá el tiempo. Depende de muchos factores, como si les gusta más o menos el básquet, si dan con un entrenador que confíe en ellos… son dos chicos a los que les gusta mucho el básquet, se lo pasan bien jugando y eso es lo que tienen que hacer; estar pensando en si llegan a LEB Oro o ACB es perder un tiempo que pueden invertir en trabajar».

Objetivo. Pagès nunca ha gustado de plantear una meta. Su filosofía, que no altera, es clara en ese sentido, considerando que la clasificación del equipo acostumbra a ser una consecuencia del trabajo que se ha desarrollado. «Es la realidad, aunque es cierto también que en ocasiones tu clasificación depende del nivel de los rivales a los que te enfrentas. Y según parece, este año, de los dos grupos, el nuestro es más fuerte que el otro… claro, el mismo trabajo, en un grupo te daría para una clasificación y en otro grupo quizá es otra… el tema es ser capaces de competir en cada partido. Si me preguntan por el objetivo, diré que es ganar todos los partidos, pues nunca saldremos a perder. Y eso es lo que queremos, ganar siempre, pero teniendo los pies en el suelo, sabiendo de donde venimos, que el año pasado casi bajamos, y no puedes pasar de cero a diez en un día… lo que queremos es ser un equipo que juegue con mucha intensidad, que corra más que en años anteriores, y practicar un juego alegre que enganche a la gente. Y sobre todo, ganando o perdiendo, que al acabar un partido podamos mirarnos a los ojos y decirnos que lo hemos dado todo».

La liga. Sa Tintina Es Castell se encuadra en el segmento C-B de la conferencia catalano-aragonesa de Liga EBA. Rivales de nivel, con tradición… Mataró, una plaza clásica del básquet español, será el primer escollo, este domingo en la Isla.«Conozco bien al Mataró y creo que es un equipo que luchará por estar en la parte media-alta de la clasificación. Tiene un equipo experto, con jugadores a los que ya me enfrenté cuando estaba en el Bàsquet Menorca, en Liga EBA. Un equipo bien entrenado, bien dirigido… un partido grande para empezar la liga».

Exigencia. A nivel de club, la premisa que se ha trasladado a Oriol Pagès es clara en cuanto a resultados. Nadie pide milagros.«En el club lo que quieren es no sufrir como el año pasado, y evidentemente yo tampoco. Ese es nuestro primer objetivo, y luego ya veremos lo que se puede hacer. Hemos formado un equipo de diez jugadores con seis menorquines, lo que es también nuestro punto fuerte, poder ofrecer una salida a los jugadores de Menorca. El Hestia Menorca, por el nivel en el que compite no puede contar con gente de la Isla, y nosotros somos, en ese sentido, un poco la alternativa, el mayor nivel de básquet con jugadores de la Isla. Ahora se trata de conseguir enganchar a la gente de la Isla, lo que en cierto modo sí sería el mejor resultado al margen de la clasificación».

Pasado. Oriol Pagès tuvo una salida complicada del Hestia Menorca, al ser despedido en mitad del curso 2020-21, lo que fue un proceso difícil a nivel personal. En Es Castell, parece haber revitalizado su amor por el básquet, por entrenar. «Sí, mi salida del Hestia Menorca no fue como me habría gustado, pero quiénes nos queremos dedicar a este mundo de los entrenadores, debemos aceptarlo. Son cosas que pasan y el tiempo lo cura lo todo. Y a ver, nunca he dejado de entrenar, que estuve un par de años con un equipo junior del Boscos, que me ha servido un poco como terapia, pero que también me sirvió para disfrutar, algo de lo que casi te olvidas cuando tienes la presión del resultado, e igualmente para probar cosas que luego sabía que me podían servir. Lo cierto es que estoy contento en Es Castell, tanto por el recibimiento que tuve, como por como me dejan trabajar, por que me escuchan… y en suma, estoy muy contento de tener un reto con este equipo. Por que en definitiva, todos los retos y desafíos ilusionan, no deja de ser baloncesto, ya sea en un equipo como el Hestia Menorca, en un junior como el Boscos donde disfrutas con la progresión de los chicos o aquí, en Es Castell, intentando consolidar la estructura del club en esta Liga EBA».