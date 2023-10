Con la plantilla todavía incompleta pero con muy buenas vibraciones con los nuevos fichajes y tras una pretemporada ilusionante que se rubricó con la conquista del Trofeu Eivo TV Illes Balears, el renovado Sa Tintina CB Es Castell saluda este mediodía (12h) la Liga EBA en la Zona Esportiva Sergio Llull y lo hace recibiendo a un histórico de las competiciones FEB y uno de los equipos llamados a priori a estar en la zona noble de la clasificación, Mataró Parc Boet.

Con el desafío importante desde hoy del técnico, Oriol Pagès, y de sus discípulos, de lograr la permanencia de manera sosegada y sin el calvario sufrido el pasado curso, Sa Tintina aspira a comenzar a hacer de su pista un fortín y a la vez rubricar las buenas sensaciones de una plantilla muy bien dirigida por dos de los nuevos jugadores, los directores de juego, Xavi Hernández y Javi Rodríguez, el jugador ‘a medias’ con el Hestia Menorca.

Confianza desde el banquillo

Con la única duda del menorquín Eloi Barrasa para este mediodía después de darse un golpe en la mano en el último encuentro frente al CB Andratx que no le ha permitido ni ejercitarse esta semana, Pagès hablaba ayer de su vestuario y de sus chicos, en las vísperas del estreno. «Veo al equipo bien y con ganas. Obviamente a todos ilusiona empezar oficialmente tras una pretemporada larga y estamos motivados. Nos veo bien, preparados, con confianza y sabedores de lo que debemos hacer», apuntaba, vaticinando el encuentro «más ajustado de los que llevaremos hasta ahora y falta ver como reaccionamos ante esta igualdad que intuyo».

Más que ir haciéndose fuertes en la Zona Esportiva Sergio Llull en esta temporada 2023-24, el preparador afincado en Ciutadella valora, «ser capaces de competir y de poder ganar en cada encuentro, sea donde sea que juguemos. Estar a punto para competir al máximo, que nos lleve a los triunfos y estos a la permanencia. Está claro que si juegas en casa tienes a tu gente y es un plus que nos motiva a ofrecerles victorias pero se trata de intentar ganarlo todo», exclamaba el ex Hestia Menorca.

A Pagès no le quita el sueño un posible exceso de ansiedad hoy en el estreno ante su gente. «No me preocupa, las ganas siempre son buenas y ya se canalizarán. Somos jóvenes pero han competido ya todos y la ansiedad llega al final, al momento de atrapar los retos, no en esta primera jornada». Y del Mataró sabe el ‘coach’ que es un equipo potente, «de jugadores experimentados y con años en Liga EBA. Tiene buenos directores en el ‘uno’ que ordenan el equipo y pasadores;otros en el ‘dos’ con muy buena mano y en las alas, componentes más físicos. Serra es un gran jugador en ataque y a parte tienen un juego interior completo, con más físico que talento. Lucharán por estar arriba seguro», zanja Pagès.