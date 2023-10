Sa Tintina Es Castell afronta su primer desplazamiento de la presente temporada, con motivo del partido que le enfrenta a mediodía de este domingo con el Anagán El Olivar (12.30 horas).



Después de iniciar el curso con derrota, al sucumbir en la semana previa contra el Mataró Parc Boet en la Isla (63-66), en un partido que en cualquier caso pudo haber ganado, el equipo de Oriol Pagès tratará de inaugurar su casillero de victorias ante un rival que se encuentra en idéntica situación, puesto que el equipo aragonés sucumbió en su primer partido, en pista del Castelldefels, 71-61.



El trayecto hacia un posible primer triunfo, que el cuadro menorquín cubrirá con ciertas ausencias, ya que si bien Llufriu se ha recuperado, Damià Soriano tiene molestias en la rodilla, que se originaron en el primer partido y no jugará, mientras que Eloi Barrasa, baja en el estreno por un problema en un brazo, tampoco llega a la cita en suelo maño, exigirá a Sa Tintina Es Castell, fundamentalmente, mejorar en dos apartados; porcentaje de tiro y pérdidas de balón.



Uno y otro factor resultaron determinantes en el análisis de la derrota de hace siete días, donde por ejemplo Es Castell sí acreditó eficacia y solidez defensiva y estuvo correcto en el rebote.



Sin embargo, la propuesta por un juego veloz, a campo abierto y de desaforadas transiciones como el que pretende implantar y promover Oriol Pagès esta temporada, reclamará un proceso y un peaje, por lo que quizá lo sucedido hace apenas una semana no será un episodio aislado en el recorrido de Sa Tintina Es Castell en su año IV en Liga EBA.



Para la cita de este domingo, favorecerá la coyuntura que el rival, El Olivar, se ha construido y forjado con unas trazas parecidas a las de Es Castell, y cuya intención en la pista se orienta también hacia un juego rápido, de pocos estáticos y de gran talento físico.



Vinculado desde hace algún tiempo del Casademont Zaragoza de ACB, en el roster aragonés predomina el producto joven (más de la mitad de sus integrantes son ‘millenials’ y varios ni cuentan o apenas estrenan la mayoría de edad), como no puede ser de otro modo en un ‘vivero ACB’.



Por lo presenciado en el partido que inauguró su temporada en Castelldefels, el trío compuesto por Carlos Alias, autor de 13 puntos, a los que añadió 6 rebotes; Dani Muñoz (12 y 8) y Gonzalo Rodríguez, que firmó 15 tantos, 5 capturas y 5 asistencias, suponen los principales resortes de amenaza de El Olivar, segundo rival de Sa Tintina Es Castell, y escollo inmediato en su pretensión de suscribir su primera victoria de la temporada en su segundo compromiso de la misma.