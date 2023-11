El entrenador del Hestia Menorca, el madrileño Javi Zamora, ha analizado en la mañana de este jueves, en rueda de prensa que ha tenido lugar en el Pavelló, el más inmediato compromiso que deviene para su equipo, en el marco de la jornada 8 de LEB Oro, que será ante Movistar Estudiantes este domingo en la capital.

Javi Zamora, explicando una acción a sus jugadores durante un tiempo muerto.

Un duelo de máxima exigencia, puesto que el club colegial detenta el coliderato de la competición junto con el San Pablo Burgos, además de que presenta una racha abierta de cinco victorias (6-1 de récord), como también de considerable emotividad, tanto para el propio técnico, que se enfrenta al club donde cumplió casi una década y por medio del que disfrutó de su bautismo en ACB, como para casi la mitad de su roster, formado o con pasado en la histórica entidad surgida en las entrañas del Instituto Ramiro de Maéztu.

Salida complicada

«Afrontamos un partido que se antoja muy complicado, pero viajaremos con toda la ilusión del mundo, con la idea de pelear la victoria y de competir, como hemos hecho cada semana».

Buen momento

«El Estu está en un momento muy dulce, encontrándose como equipo, y en los últimos partidos está mostrando una gran solidez defensiva, al margen de la calidad ofensiva que tienen en todas las líneas. Son un equipo muy completo, con calidad en todas sus líneas, con un gran fondo de armario, que dominan todos los registros, con grandes tiradores, jugadores que manejan muy bien los ‘tiempos’, gente con experiencia y con mucha veteranía, lo que combinan con gente joven con mucha garra. Y cuentan con un entrenador que ascendió el año pasado logrando un hito en Palencia».

Reinventarse

«Estudiantes está tratando de recuperar su hábitat natural, que es la ACB. Será un gran reto para nosotros, muy difícil, pero como todas las jornadas. Nosotros cada semana debemos reinventarnos para dar con las claves con las que intentar sujetar su talento, controlar el rebote y también será muy importante que no logren encadenar parciales de anotación que nos saquen del partido. Son un poco las tres pautas que nos vamos a plantear, independientemente de otros aspectos tácticos».

Muy especial

«Será un partido muy especial. Para mi ha sido casi una década trabajando en el club, además Estudiantes es una forma de vivir, los que somos de allí y nos hemos criado allí sabemos lo que es ser de Estudiantes, y sí, será un partido especial. Volvemos al Wizink y llevamos al ‘Estu’ en nuestro corazón, excepto los dos partidos que jugaremos contra ellos. Creo que tenemos ese sentimiento y tanto los chicos como yo siempre hemos presumido y estamos muy orgullosos de nuestros orígenes, de habernos criado allí, y en mi caso, por haberme dado la oportunidad de ser entrenador profesional, de trabajar en todas las categorías de formación, el equipo filial, entrenador ayudante, del primer equipo…

Deseo

«Espero y deseo que Estudiantes pueda volver cuanto antes a la ACB, sería una alegría para todos, que además creo que mucha gente que trabaja en el club, en la sombra, lo merece. Tiene una de las aficiones con más resiliencia y más empuje de todo el país, pero espero que tengamos un buen domingo y podamos llevarnos la victoria, que seguramente para nosotros es más necesaria».

Estado anímico

«A nosotros, perder dos partidos consecutivos no nos afecta más allá de lo que es una derrota. El lunes venimos a trabajar sabiendo donde estamos, quiénes somos y de donde venimos. Hay diez equipos en la clasificación en un partido de distancia, y creo que el equipo ha demostrado, tanto en Gipuzkoa como en Valladolid, que son dos equipos que la temporada pasada estuvieron en la Final Four, o contra el Coruña, que podemos competir contra cualquiera. Excepto la segunda parte contra Melilla y el último cuarto del otro día, ante el Ourense, en el cual no nos encontramos, creo que el equipo ha estado conectado en todos los minutos que ha estado en pista, intentando luchar y competir siempre hasta el final».

Satisfecho

«Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los chicos. Vamos a ir a Madrid con humildad, pero también con ambición y con muchas ganas de intentar competir, en un pabellón que seguramente tendrá un ambiente maravilloso, y ante un rival con mucha historia, pero contra el que trataremos de llevarnos la que sería nuestra primera victoria fuera».