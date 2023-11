Diego Alderete Díaz (Madrid, 2000) a corazón abierto. El capitán del Hestia Menorca y excanterano de Movistar Estudiantes se sincera para nuestros lectores y expone sus sensaciones e impresiones a solo 48 horas de disputar uno de los partidos más emotivos de su carrera, el que enfrenta, en el marco de la jornada 8 de LEB Oro, a colegiales e insulares este domingo en el WiZink Center.

Leyenda del básquet de formación del club del Ramiro y referente, y en vías de convertirse en un jugador histórico, del proyecto que se aloja en Bintalfa, el alero madrileño se muestra orgulloso de sus orígenes y no rechaza que lserá una cita de lo más especial, pero sin vacilar de que su presente y futuro inmediato se redactan en clave menorquina. La urgencia del triunfo apremia y nada resultaría más satisfactorio y alentador que poder vulnerar la cancha del club con más historia de cuantos han desfilado nunca por LEB Oro. Y encima, ante su familia y amigos.

«Estudiantes es un gran club, con mucha historia, y que además este año tiene un gran equipo. Sabemos de la dureza de su plantilla y que es uno de los favoritos para estar arriba al final de la temporada», destaca Alderete en relación al cuadro estudiantil. En lo personal, recuerda que es «el club donde empecé a jugar, donde también ha jugado mi hermano (Héctor) durante muchos años, y donde tantas temporadas de formación he tenido el placer de jugar».

Muy motivado

«Todo esto hace que sea un partido que tengo muchas ganas de disputar», revela el jugador del Hestia Menorca, para el que la motivación es máxima, también «porque sabemos que es un club con mucha historia, uno de los mayores presupuestos de la liga y eso siempre te motiva a la hora de jugar estos partidos». Y obviamente, por ser «el antiguo club de muchos de mis compañeros y parte del staff técnico, lo que hace que sea un partido que nos apetece mucho jugar». Pero a la dosis de motivación extra que genera el partido, le es paralelo su grado de dificultad, puesto que se trata del desplazamiento más exigente, quizá, de cuantos deberá afrontar esta temporada el equipo insular. El ‘Estu’ alcanza el partido después de encadenar cinco victorias y como colíder de LEB Oro.

«Sí, es una salida muy complicada, un rival muy duro que está jugando muy buen baloncesto y que nos va a poner las cosas muy difíciles», considera Alderete. Un rival provisto de mucho talento en una plantilla amplia y profunda en cuanto a recursos, en la que lucen algunos de los jugadores top de la liga, como el venezolano Michael Carrera, con el que Alderete coincidirá en pista, aunque no es el único foco de riesgo que preocupa al capitán del Hestia Menorca.

«Carrera es un gran jugador, lo viene demostrando desde hace ya varias temporadas, pero yo creo que uno de los puntos fuertes del Estudiantes es que tienen una plantilla muy larga y no dependen solo de un jugador. Tienen muy buenos jugadores con capacidad para hacer daño», explica en ese sentido el alero del colectivo insular.

Por último, cuestionamos a Alderete no solo por su pasado en el Ramiro, sino también por un posible regreso en el futuro. «Pues la verdad es que no lo había pensado, no es algo en lo que piense, me gusta vivir el momento, disfrutar del presente», indica al respecto.

«Es cierto que en Estudiantes estuve desde los tres hasta los 18-19 años, que ya me fui cedido, y en ese largo tiempo he disfrutado muchísimo del baloncesto, he crecido, he aprendido, me he formado como persona y, bueno, siempre le guardaré muchísimo cariño al Estudiantes, pero ahora mismo en el Hestia Menorca estoy muy feliz, llevo ya dos años, éste es mi tercero, en un nuevo proyecto que ilusiona mucho en LEB Oro y con muchas ganas de seguir creciendo y desarrollándome como jugador y como persona, y creo que es lo que se busca, encontrar un club donde puedas crecer, desarrollarte y ser feliz, por lo que no he pensado si volveré o no volveré, solo pienso en el Hestia y en Menorca», concluye Diego Alderete, a pocas horas de medirse a su exequipo, el Estudiantes.