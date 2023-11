Dani Sastre está de vuelta. El director deportivo de Sa Tintina Es Castell, después de un descanso voluntario que se prolongó durante dos años, reanudó el pasado verano su actividad al frente del área deportiva del club que preside Tomeu Vanrell, un proyecto que agota, con la presente, su cuarta temporada consecutiva en Liga EBA. De la naturaleza del mismo y de sus posibilidades, ya sea ahora o en adelante, del reciente fichaje del croata Ivan Zivkovic, de la relación y vinculación entablada con el Hestia Menorca, junto con otros aspectos relacionados con el básquet local, hablamos con el ‘arquitecto’ en la sombra de un equipo que es cuarto clasificado en su grupo de Liga EBA después de haber ganado cinco de sus últimos seis partidos.

¿Por qué regresa?

«Hice cuatro años en el club que fueron muy intensos, empezando un proyecto casi desde cero. Recuerdo que los jugadores no querían ni venir al principio, tuvimos que hacer un trabajo enorme en ese sentido. Y tras esos años y la primera temporada en Liga EBA, que fue bastante dura, me sentí cansado y me dije ‘hasta aquí’».

Proceso de retorno

«Soy amigo del presidente, Tomeu Vanrell, y durante los dos años en los que no estuve en el club, mantuvimos el contacto. No como ahora, que hablamos a diario, pero sí que cada mes había una conversación, una llamada… comentábamos la situación. Pero la temporada pasada, la cosa se intensificó, sobre todo hacia el final. Nos encontramos con Tomeu (Vanrell) y con parte de la directiva. Me abrieron de nuevo las puertas del club. Que nunca las tuve cerradas, pero me las abrieron más. Les dije que tenía que hablar con Oriol (Pagès), al que conocía un poco, y con mi familia antes de decidir. Con Oriol, la conversación fue productiva, y aquí estamos».

Plazos del proyecto

«Vamos año a año. Cada mes de mayo, hablaré con el club y veremos si seguimos un año más. Es lo mejor para todos, tanto para mí como para el club, pues si una de las partes no está contenta, todo es más fácil. No soy profesional de esto, pero como si lo fuera, para mí es un trabajo. Pero no puedes decir, ‘voy a estar cuatro años y haremos esto y lo otro’. No puedes. En deporte mandan los resultados».

Talento menorquín

«El objetivo principal, lo hablamos con Oriol Pagès, era intentar confeccionar un proyecto que reuniera la mayor cantidad de talento menorquín que fuera posible y sobre todo, formar una plantilla para no sufrir, para lograr una permanencia desahogada. A partir de ahí, empezamos a mirar y creo que lo mejor de Menorca está aquí. En relación a Xavi Hernández, su fichaje se coció a fuego lento. En junio le llamé, pero sabiendo que no vendría, deduje que tendría ofertas. Pero seguimos hablando, y a finales de agosto vimos que era una operación que quizá sí podíamos encajar, optar por él en lugar de traer un fichaje foráneo».

Filosofía a largo plazo

«Veo complicado poder apostar por este proyecto a largo plazo. ¿El motivo? Bueno, pues en la Isla seguirán surgiendo buenos jugadores, pero saldrán o irán fuera a jugar. La clave está en poder tener a los jugadores ‘controlados’. Se van a estudiar y a los 22-23 años vuelven. A ver, hay mucho talento, de Menorca siempre han salido buenos jugadores, algunos muy buenos, incluso un ‘megacrack’ como Llull… si nadie se fuera, podríamos tener un equipo en EBA formado solo por menorquines».

Horizonte

«No pensamos más allá de Liga EBA. De hecho, mi pensamiento está en el entrenamiento de mañana, no más allá. En lo que concierne a los resultados, pues si vengo a un equipo, es para intentar ganar, para intentar ser primero. Pero debemos ser realistas. Creo mucho en las dinámicas, y venimos de una dinámica que no era buena. Revertir eso no es fácil, aún cambiando casi toda la plantilla, que sí ayuda, hay cosas que afectan en el día a día. Intento vivir las cosas con naturalidad, tampoco hay que precipitar nada, pero creo que hemos formado una plantilla muy ‘chula’, tal vez algo corta, de lo que soy responsable, por supuesto, pero tenemos los recursos que tenemos. Los jugadores que han llegado este año, nunca han jugado juntos, por lo que hay un proceso. Deben conocerse, hay que encajar las piezas, pero los chicos entrenan como animales».

Zivkovic

«Hemos reunido un grupo de gente extraordinaria. Que hablen el mismo idioma ayuda a que exista buena química, y con la llegada de Ivan Zivkovic, al ser uno, creo que será fácil adaptarle al equipo. Consideramos que Ivan es una buen oportunidad de mercado, un jugador con talento para anotar, que puede ser una buena rotación y que aumentará la calidad de los entrenamientos. Llega a un tren en marcha que va fuerte, hay que ver como evoluciona, pero en los entrenos vemos que tiene potencial».

Respaldo social

«Estamos contentos con la respuesta de la gente de Es Castell. En los últimos dos partidos en casa hemos tenido mucho público, y eso es lo que queremos. Y la gente está con el equipo. En Menorca, son los equipos los que arrastran al público, no al revés. La afición de la Isla es como es, le tienes que ofrecer algo, no es por ejemplo como Manresa, donde están volcados independientemente de como esté el equipo. Y ahora mismo, respecto a nuestro equipo, el ‘boca a boca’ está funcionando. La gente nos comenta que estamos jugando bien, y eso me encanta. Los chicos van como balas, a saco. La línea exterior es impresionante, son una ‘pasada’ los jugadores que tenemos».

Expectativas

«No esperaba nada en concreto, pero estoy muy contento con los resultados que de momento está cosechando el equipo. Las cinco victorias han sido siempre por encima de los quince puntos, y las derrotas, contra dos ‘Top 4’ como Mataró y Castelldefels, y ante El Olivar, porque nos salió un cuarto de m…. evidentemente quisiera haber ganado los siete partidos, pero estoy contento. Siempre hemos competido y nunca he tenido esa incertidumbre o preguntarme, ‘¿que harán hoy?’. El equipo siempre está ahí, da la cara, luego ganas o pierdes. Y eso también es gracias a Oriol Pagès, que es muy bueno en ese aspecto».

Relación Hestia Menorca

«La relación es magnífica. Me habían comentado que Javi Zamora es alguien muy generoso, y es la realidad. Una persona accesible en cualquier momento. Y si puede, te ayuda. Y como toda vinculación, esta exige un proceso de adaptación de unos a otros. Nosotros somos un club semi profesional, y ellos, cien por cien profesional, y tal vez por eso somos nosotros quiénes nos tenemos que adaptar un poco más. Pero a nivel institucional, aunque no es competencia mía, me consta que la relación es magnífica. Con Javi (Zamora) vamos hablando, no cada semana, pero sí de modo periódico, y el trato que nos da es excelente».

Logenvidad del acuerdo

«Me gustaría que esta relación entre los dos clubes perdurase años, creo que sería positivo para todos. Los jugadores que podemos conseguir con una vinculación son de cierta calidad, y siempre es más fácil que vengan si está el Hestia Menorca de por medio. Aunque también será el tiempo lo que indicará hasta donde llega la relación entre los dos clubes, pero sinceramente, creo que irá bien. Por otra parte, no tengo ninguna duda de que el Hestia Menorca conseguirá la permanencia».