El director general del Hestia Menorca y uno de los principales rostros del club, Miki Ortiz, analiza para este diario la situación del equipo, que ha caído al último lugar de la clasificación por primera vez desde que hace diez jornadas estrenó estatus de LEB Oro, a raíz de caer, 88-57, el pasado miércoles en Sevilla contra el Real Betis, en lo que además significó la quinta derrota consecutiva que encadena el colectivo menorquín.

Una coyuntura, según entiende Ortiz, tampoco sorprendente, en función «de la juventud del equipo y del proyecto», como también por su condición de debutante en la segunda categoría estatal. El ejecutivo menorquinista, asimismo, reflexiona sobre la talla de los rivales con los que compite el club insular, una entidad que hace apenas seis años que empezó a existir. «En líneas generales estoy contento, disfrutando de dónde estamos, de poder jugar en canchas como el WiZink Center o San Pablo de Sevilla, y con muchas ganas de seguir trabajando para que el club sea cada día más fuerte», inicia Ortiz, en relación a la situación, tanto del equipo como en un orden institucional.

El director general del Hestia Menorca tiene claro que la LEB Oro es «una categoría muy competitiva» y que actualmente, «lo único que puedo hacer es agradecer dónde estamos y destacar el trabajo que están haciendo los jugadores y el staff técnico».

Momento

La derrota en suelo andaluz ha dejado al equipo menorquín en último lugar. Pero igualado con el penúltimo y antepenúltimo, y a solo un partido de distancia del décimo tercer clasificado, el Fuenlabrada. Por tanto, no hay motivo para el alarmismo y la noche sevillana debe quedar como un mal día. «Creo que lo sucedido ante el Betis, Javi Zamora lo analizó muy bien tras el partido. Hubo una primera parte en la que nos echaron de la pista, y en la segunda, dentro de las circunstancias, el equipo mejoró e hizo el mejor trabajo posible, también para tratar de mejorar como equipo; será una derrota a partir de la que creceremos como grupo», se extiende Ortiz, que precisa también que «la realidad del Betis no es estar abajo en la clasificación. Es un proyecto que por unas circunstancias muy concretas hizo el equipo con algo de retraso y que algún día tenía que despertar. Y seguro que volverá a estar arriba luchando por subir; del mismo modo que la situación del Fuenlabrada, tampoco es real».

Cinco desplazamientos y otras tantas derrotas. Ganar fuera es costoso para cualquier equipo, pero de momento, se está descifrando inviable para el Menorca. ¿Bastará con asegurar lo de casa? «Aun restan veinticuatro partidos, no nos hemos puesto a hacer cuentas. Hace dos temporadas, el Prat bajó con 12 victorias; el año pasado, el último descendido sumó ocho victorias. La verdad, creo que la lucha en la zona baja estará muy apretada y no es momento de hacer números», expone en ese sentido Ortiz, para el que por otra parte supone una inyección de «ánimo y fuerza» el ver «cómo trabaja el equipo y el cuerpo técnico», o cómo «en general todos trabajan duro para que el equipo mejore».

De cara al compromiso más inmediato, que será a mediodía de este domingo contra el HLA Alicante en el Pavelló, Ortiz no duda de que la gente estará con el equipo. «Uno de los mayores reconocimientos que he sentido esta temporada fue cuando la semana pasada, tras perder contra el San Pablo Burgos, el noventa por ciento del público que vino al Pavelló se quedó al finalizar el partido, única y exclusivamente para reconocer al equipo el trabajo que hizo. Y me gustaría que la gente entienda la categoría en la cual estamos, una categoría nueva, que lo que creo que debemos hacer es disfrutarla. Al menos, yo la estoy disfrutando», subraya.

No obstante, el ejecutivo menorquinista no niega que «evidentemente que me gustaría ganar más partidos, pero valoro muchísimo dónde estábamos hace seis años, en Liga EBA, y el club casi ni existía». «Y quizá lo esté viendo desde un punto de vista personal, pero estar donde estamos es como un sueño, y lo que debemos hacer es trabajar por un objetivo real, que es poder salvar la categoría, y el año que viene, con algo más de experiencia, intentar dar un paso más», sentencia el director general del Hestia Menorca, Miki Ortiz.