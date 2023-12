Sa Tintina Es Castell cayó con polémica este domingo en su pista, en el derbi balear ante el Fibwi Ciutat d’Inca, 71-74, que contó con una gran entrada a pessr de coincidir con el partido del Hestia Menorca. En el primer cuarto, Sa Tintina Es Castell salió frío y algo revolucionado a la pista, y se vio sorprendido por un Ciutat d’Inca muy ordenado y serio (2-10, provocando el primer tiempo local. Oriol Pagès dio instrucciones a sus hombres, que interpretaron a la perfección, y con dos triples de Xavi Hernández y otro de Cubero, dieron la vuelta al marcador (15-12 a falta de dos minutos para acabar el periodo, que finalizó en 20-14).

El segundo cuarto empezó con varias pérdidas y falta de calma en ambos equipos; el equipo mallorquín, con un parcial de 0-10, volvió a ponerse por delante 20-24. A Sa Tintina Es Castell les costaba entrar en partido ante un rocoso Ciutat d’Inca, y Navas, con un triple marca de la casa, rompió el parcial para ponerse 23-24.

El Ciutat d’Inca siguió jugando a su ritmo, sin altibajos, aguantando las embestidas de Sa Tintina Es Castell, y con la máxima renta mallorquina 30-35, Rafel Gómez Privat recibió un golpe en la cara del cual tuvo que precisar intervención médica a falta de 4 minutos para el descanso, pero pudo regresar al encuentro.

El Inca pudo marcharse mucho más en el encuentro pero su pobre 3 de 10 en tiros libres permitió a Es Castell entrar de nuevo en el partido, y con la casta de Rodríguez, con un 2+1, y una canasta remontando línea de fondo más otro triple de Xavi Hernández, dieron un vez más la vuelta al marcador (37-33, descanso).

En el tercer periodo Sa tintina Es Castell salió con otras ideas, y de la mano, otra vez, de Rodríguez y Hernández, logró distanciarse, 51-42, pero Ferrer y Cataldo, el mejor del equipo visitante, volvieron ajustar el marcador. En los menorquines, Navas cogió la responsabilidad anotadora para poner el 57-53 y seguidamente, Ferrer anotaba otro triple para finalizar el periodo (57-56).

En el definitivo y último periodo Sa Tintina Es Castell sale más centrado en ataque y con dos triples de Navas sitúan el marcador en 65-58, esto le permitió a Es Castell subir líneas en defensa, pero tuvo lagunas en el rebote defensivo y concedió segundas oportunidades al equipo mallorquín, que iba a su ritmo. Andreu anotaba de tres y Cataldo después de rebote ofensivo anotaba para poner a su equipo por delante, 65-67 a 5:30 para el final.

Ahí empezó a desquiciarse Sa Tintina Es Castell con los colegiados, cuando a Rodríguez hace una entrada solo a canasta y le señalaron unos más que discutibles pasos, con la posterior protesta del jugador local, al que pitaron técnica. Seguidamente, los colegiados señalaron una falta antideportiva, que no era, a Rafel Gomez. El Ciutat d’Inca seguía sin aprovechar los tiros libres y mantenía así vivos a los menorquines, que a base de garra y casta se pusieron por delante, 71-68.

El ambiente estaba muy caldeado en Es Castell, pero aun así apareció Cataldo, una verdadera pesadilla, y con 4 puntos consecutivos situó al Ciutat d’Inca por delante, 71-72. Y se llegó a la jugada importante del encuentro; balón para Xavi Hernández, que inició la penetración por el centro, los árbitros no pitaron nada y perdió el balón. Protestas por parte del banquillo local que acabaron con otra técnica; luego vino una anti deportiva a Rodríguez –que no era ni falta–, y los árbitros al acabar el encuentro no esperaron ni a saludar a los jugadores, yéndose directamente a los vestuarios (71-74).