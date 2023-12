El entrenador de Sa Tintina Es Castell, Oriol Pagès entiende que el de este miércoles noche ante el Barça Atlètic, lo que por otra parte le enfrenta con una parte de su pasado, es «un partido bonito, contra un muy buen equipo, que tiene jugadores muy jóvenes, pero con calidad. Un partido que siempre hace ilusión jugar».

El técnico, que integró el staff del Barça de ACB entre 2013 y 2015, a las órdenes de Xavi Pascual, aunque ya se ha enfrentado en varias oportunidades al filial culé, tanto al frente del Hestia Menorca en LEB Plata, como de Es Castell, hace algunos meses, en el marco de la temporada anterior, considera por eso que el partido no despierta las sensaciones que tal vez sí hizo en el pasado. «Hace años que me fui de allí, la verdad es que con los que están ahora no coincidí en mi etapa. Pero el hecho de jugar contra el Barça, que es líder y ha ganado todos sus partidos, siempre es un plus», expone el técnico catalán de Sa Tintina Es Castell en ese sentido.

Sobre como poder sorprender al Barça y convertirse en el primer equipo que este año le derrota, Pagès considera que el plan a trazar pasa por «intentar hacer las cosas bien». «Llegamos al partido en buena dinámica, se trata de entender la agresividad de su defensa, pues son un equipo con gente grande, lo que hará que las dimensiones del campo varíen, pues los pases, el tiro… habrá más centímetros de envergadura, y por tanto, menos espacios», revisa el técnico de Sa Tintina Es Castell sobre el cuadro catalán, por otra parte muy intenso desde «el primer minuto» de partido.

Pagès espera poder aprovechar la «inexperiencia» que se presupone en un equipo donde la mayoría de su roster oscila la mayoría de edad, y considera que sería un error alterar la filosofía de juego que ha llevado a cabo el equipo a lo largo de la temporada y apostar por un partido con más estáticos renunciando a la acción a campo de abierto. «Hemos de ser fieles a nuestro estilo de juego, ellos tienen gente de envergadura, que intimida, no será fácil penetrar, y fiar todo al tiro exterior es como lanzar una moneda al aire, por lo que no debemos cambiar nada porque venga un rival de entidad», reflexiona el técnico.

«Hay que intentar minimizar errores y controlar el rebote, sobre todo el nuestro, para no concederles segundas opciones. El rebote siempre es importante, pero esta vez, tal vez lo sea más», apostilla Pagès en relación a su inminente rival.