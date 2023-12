Pulsamos a Oriol Pagès sobre lo mucho que se aproximó su equipo, Sa Tintina Es Castell, a poder sorprender al Barça Atlètic en la noche del pasado miércoles.

«Competimos bien la mayor parte del partido, pero un equipo como el Barça, el mínimo despiste te penaliza mucho. Quizá por el ambiente o por la entidad del rival, pero salimos como atemorizados, nos costó meternos en el juego y de inmediato nos vimos diez puntos abajo», analiza de inicio Pagès, que en cualquier caso puso en valor la capacidad del equipo en saber «recuperar esa diferencia».

«En la segunda parte nos costó encontrar anotación, nos faltó fluidez, también debido a que ellos cambiaron la defensa», prosiguió el entrenador catalán de Es Castell, que entendió que, en ese contexto, «dos acciones puntuales nos castigaron mucho. «Una falta antideportiva, que lo era y no me quejo, pero claro, un 2+1 y luego sacan de banda; después un 3+1, y nos pitan una técnica, lo que son nueve puntos en dos acciones muy concretas. En un partido de este nivel no puedes conceder tanto», detalló Pagès. «Estoy contento con la actitud del equipo, con la intensidad con la que jugó, con el ambiente que se vivió, que fue espectacular, pero dolido por la derrota», reconoció el técnico.

«Sarr es un jugador de una calidad inmensa, Jakucionis ha debutado en Euroliga... y nosotros somos un equipo en el que cinco-seis jugadores, el día que juegan ante el Barça, se levantan a las siete de la mañana para ir a trabajar. Pero competimos y la verdad, creo que muchas de sus canastas fueron por acciones de mérito suyo, de altísimo nivel», razonó Pagès sobre la facilidad y resolución mostrada por los dos ‘prospect’ del Barça.

Pagès celebra que el equipo diera «un paso en el rebote», que «compitió bien», pero cuando en mitad «del último cuarto tuvimos la opción de ponernos por debajo de los diez puntos en contra, ellos anotaron un par de veces seguidas, se fueron de nuevo de 16 puntos… y ya era muy difícil remontar esa diferencia», concluyó Oriol Pagès en relación a la derrota contra su antiguo club.