El alero croata Ivan Zivkovic (Sibenik, 2002) dejará de pertenecer en las próximas horas a la disciplina de Sa Tintina Es Castell, según confirma a este diario el director deportivo del club, Dani Sastre.

Zivkovic se incorporó al equipo que entrena Oriol Pagès el pasado 17 de noviembre, en virtud de un acuerdo contractual que comprendía la presente temporada, si bien este incluyó también una cláusula por medio de la que Es Castell podía prescindir del jugador al cabo de un mes de su fichaje. Tal y como ha sucedido.

«Ha sido un fichaje que no ha salido bien, pero tampoco considero que haya sido una mala operación», indica Sastre sobre la marcha de Zivkovic, del que pone en valor «que vino cuando solo éramos siete jugadores, debido a las lesiones, y aportó calidad en los entrenamientos».

Sastre, asimismo, destaca del alero dálmata «su calidad humana y su disciplina». «Siempre, en todo momento, ha hecho lo que le indicaba el entrenador, pero es que ahora mismo en Es Castell no le podemos dar lo que necesita, que son minutos», añade el director deportivo de Sa Tintina Es Castell. «Pensamos que podría (Zivkovic) encajar en un determinado perfil y no ha sido así, pero no hay queja del jugador, sino todo lo contrario. Y el resto de compañeros también están encantados con él», apostilla Sastre en relación al que en breve será exjugador de Sa Tintina Es Castell, Ivan Zivkovic.