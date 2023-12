El alero norteamericano naturalizado finlandés Jacob Grandison seguirá en el Hestia Menorca, cuanto menos, hasta el próximo 29 de enero de 2024, que es la fecha en que finaliza su acuerdo contractual con el club insular. A partir de ahí, la entidad decidirá si prorroga el acuerdo hasta que termine la presente temporada, una opción que en Bintalfa no descartan en absoluto.

Grandison llegó al Hestia Menorca empezada la actual campaña, 2023-24, en tanto que el club le incorporó a raíz de la lesión en la muñeca que sufrió su compatriota Eric Demers, en la jornada 2 de liga en Valladolid. Grandison fue dado de alta el pasado 27 de octubre, y desde ese entonces ha jugado siete partidos con el equipo de Javi Zamora, exhibiendo unos promedios de seis puntos, 1.6 rebotes, 1 asistencia y tres créditos de valoración por cita.

El exjugador de la Universidad de Duke con pasaporte finés hizo su mejor actuación, precisamente, el sábado previo, en la victoria menorquina en Oviedo, en la que firmó 20 puntos, con cinco triples, 3 rebotes y 4 asistencias para una valoración de 17 créditos (después de Víctor Arteaga, la más alta del cuadro insular), lo que lógicamente ha incrementado su ‘caché’, de ahí la determinación del club a mantenerle para un mes y medio más sin alterar el acuerdo inicial.

A finales del próximo mes de enero de 2024, y en función de varios factores, como serán el rendimiento del propio Grandison, el estado físico de Tom Digbeu, que arrastra unas molestias en la rodilla, de lo que cabe ver su evolución, además de que al ser un jugador cedido por el Gran Canaria, la decisión de forzarle o no, no atañe en exclusiva al club insular; o que el equipo se vea desprovisto de más elementos en su línea exterior, el Hestia Menorca decidirá, en uno y otro sentido, acerca del futuro del ex ‘blue devil’. Pero de momento, Grandison permanecerá en el Hestia Menorca hasta finales de enero de 2024. Y con opciones de hacerlo hasta junio.