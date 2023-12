El preparador madrileño, Javier Zamora, quiso felicitar primeramente al conjunto rival, al Tizona Burgos, «por la victoria y por la temporada que están haciendo, que creo que tiene mucho mérito y es digno de resaltar». Tras los halagos al conjunto castellano, Zamora empezó hablando de un «buen partido de baloncesto, muy igualado desde el minuto 1». Para él, «nos fuimos al descanso con un partido muy cerrado, con rachas de acierto, grandes canastas y una solidez en ataque de ambos bastante resaltable», subrayó. Tras el descanso, «fue muy parecido y más de rachas de ambos, con el Hestia que no perdimos la cara al partido. Nos fuimos cinco abajo perdonando algunas situaciones y en el último cuarto solo nos anotan 13 puntos, con un triple clave en el último segundo de Dídac», analizaba.

Al final, en un partido «cerrado y decidido en la última acción. Felicitar a los míos por su gran trabajo, llevamos dos semanas en una buena dinámica, con todos disponibles (menos Digbeu). Merecimos el triunfo, tanto como Tizona», subrayó el ‘coach’. Y no quiso hablar Zamora en la rueda de prensa posterior al partido de la última acción de Hannah, en la que los árbitros pudieron señalar falta en la entrada: «Fue un instante clave, con un segundo, ellos sin tiempos muertos, pero respeto demasiado a Ocampo y no valoraré esta acción ni buscaré excusas en el arbitraje. Quien quiera pueda ver la acción y decidir si es falta o no y si toca perder, que sea con el balón en las manos de Hannah, señal que lidera al equipo», valoraba positivamente.

Y resaltó Zamora la actitud atrás, «muy serios en defensa, ante el equipo que más anota de la categoría. Han tenido que atar canastas de mérito a partir del segundo cuarto y logramos sostener sus principales vías de anotación», abundó, Zamora. «Nos hicieron 78 puntos pero con muchos tiros contestados y la solidez defensiva que les pedimos. El trabajo es bueno toca estar más sólidos en los pequeños detalles».

Finalmente, Zamora habló de la entrada de Stevic pareja con Arteaga: «La columna vertebral del equipo tiene más empaque en cuanto a veteranía, experiencia, saber jugar estos finales apretados o volver a los partidos, también en Oviedo mismo. Volvimos varias veces al partido tras canastas de mucho mérito, lo que demuestra que el equipo está fuerte mentalmente, que tiene hambre y ganas de ganar y de cumplir el objetivo que tenemos todos en la cabeza y marcado a fuego», cerró, Zamora.

«Hestia tiene un señor equipo»

El contrastado técnico visitante, en rueda de prensa, habló ayer de, «un buen inicio nuestro pero fuimos perdiendo ese ritmo pero no era fácil. Luego nos faltó tensión y atacamos mal, metiéndose en partido el Hestia y sin dejarle escapar», decía. Tras el descanso, según Ocampo, «volvimos a correr pero costó atacar ante la variedad defensiva local. Hannah estuvo muy bien pero hay que mejorar el final. Hestia jugó un gran partido y no era descartable un final a cara o cruz. Hestia tiene a todos ahora, con exACB recientes y tienen un señor equipo, con un juego difícil de competir», señaló el técnico.