Agustí Sans Valls (Maó, 1995) es una de las amenazas más inmediatas para el Hestia Menorca, en virtud de su condición de jugador de referencia del rival más cercano que aguarda al equipo insular, el Grupo Alega Cantabria, al que se mide el colectivo de Javi Zamora en el preámbulo de la Navidad, en la tarde-noche de este viernes en suelo cántabro, en el que será su penúltimo compromiso del presente año.

Una cita de vital importancia para ambos equipos, inmersos en la zona baja de la clasificación y que vienen de perder en la jornada anterior, como también de lo más especial y evocadora para nuestro protagonista, según sugiere su condición de menorquín.

«Será un partido especial, más que otro, sí, también al ser la primera vez que jugaré contra el Menorca, aunque seguramente será más especial cuando vengamos a la Isla. Y el hecho de que el partido coincida con las fiestas navideñas, hará que lo sea todavía más. La verdad, será un partido ilusionante», admite el base de Maó, que en el aspecto deportivo espera un duelo «muy complicado».

«El Menorca está yendo de menos a más, se ha reforzado muy bien, y el otro día ante el Tizona vimos que tiene tres jugadores con experiencia en ACB con un rol importante. No espero un partido fácil, al contrario. Pero jugar en casa te concede una cierta ventaja, que espero que podamos aprovechar», razona el excanterano de Alcázar y Joventut.

Precisamente en su etapa de verdinegro, que le permitió convertirse en uno de los únicos siete jugadores de la historia del básquet menorquín que han jugado en la ACB, Sans coincidió, siendo entonces prácticamente un imberbe, con el que el viernes será su rival en la pista, el experimentado director de juego norteamericano Clevin Hannah. Compartieron la campaña 2014-15.

«En esa época yo era el tercer base de la Penya y tuve la oportunidad de coincidir con él», recuerda el actual jugador del Grupo Alega Cantabria, que al evaluar a Hannah, tiene un diagnóstico muy claro. «Es muy bueno, mucho, un jugador con mucha experiencia y uno de los puntos fuertes en los que más tendré que apretar», sigue Sans, convencido de que el de Rochester es «una de las claves» del Hestia Menorca.

«Si conseguimos que no esté cómodo en el partido, nuestras opciones de triunfo se incrementarán», abunda el jugador menorquín del conjunto montañés en ese sentido. Pero el Hestia Menorca no es solo Clevin Hannah. Y Sans es consciente de ello. En fechas recientes ha incorporado al pívot Oliver Stevic, ha recuperado al escolta Eric Demers, advierte un crecimiento evidente en el rendimiento de Víctor Arteaga y en el de Jacob Grandison... por lo que la radiografía del equipo ha variado en relación a un paso no lejano.

«Sí, el Menorca ha ido a más, tiene calidad y en esta liga cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Y si tienes un mal día y el rival está inspirado, pierdes de treinta. Pero está claro que el Menorca está en progresión, el otro día, ante el Tizona, pudo ganar perfectamente, también en otros partidos, que se le escaparon por pequeños detalles, que en definitiva es lo que marca la diferencia entre ganar o no», expone Sans sobre el equipo insular, y no esconde que en Torrelavega se está preparando el partido a conciencia de «su importancia», pues «para nosotros es un partido ante un rival bastante directo».

La LEB Oro 2023-24 ya ha consumido más de un tercio de calendario, un tramo lo suficientemente indicativo para entender el ramillete de equipos que lucharán por el ascenso (San Pablo Burgos, Estudiantes, Real Valladolid, Leyma Coruña…), mientras que por la zona baja, en cambio, el colapso es evidente. Excepto el Clavijo riojano, que es último con nueve derrotas seguidas (once en total), la coyuntura es incierta, puesto que dos partidos separan al undécimo clasificado, Melilla, del penúltimo, Cáceres.

Tanto Cantabria como Menorca orbitan en este grupo, pero ¿significa acaso que en Torrelavega ya han definido el objetivo en torno a la permanencia? «Ahora mismo, tenemos la salvación como objetivo. Sí que hay ilusión por mirar hacia arriba en la clasificación, pero hasta que no logremos enlazar dos o tres victorias consecutivas, nada… soy muy realista, y lo primero en lo que me centro es en asegurar la permanencia. La afición, el entorno, pues quieren más, pero lo primero, estando todo tan igualado, es pensar en la permanencia. Después, ya veremos», repasa Sans.

Y a partir de su respuesta, pulsamos al base mahonés su parecer sobre una impresión que parece ser muy acusada en los enclaves que en un pasado no muy lejano militaron en la ACB, en que tal vez no se valore en su justa medida el potencial de la LEB. De hecho, en la Isla, desde algunos sectores, cuando ni tan solo se había debutado este curso en LEB Oro, ya se aludía al deseo de retornar a la primera liga...

«Creo que lo fundamental es que la gente vea que existe un proyecto sólido y que se tiene ambición, por supuesto, pero también teniendo presente que la LEB Oro es una liga complicada, en la que hay equipos que han invertido mucho dinero, como el Estudiantes el año pasado, o en los últimos dos o tres años... ascender no es sencillo. Hay que ir poco a poco, dando pequeños pasos y teniendo paciencia. Nosotros, el año pasado, cuando ascendimos, la afición nos respaldó, tuvo paciencia y fue positiva. La gente quiere ganar, pero es evidente que no siempre puedes ganar. Que haya unidad entre club y afición es muy importante», se extiende Sans.

Por último, el jugador menorquín del Cantabria, equipo que se medirá al Hestia Menorca después de encadenar tres victorias consecutivas como local, considera que la prioridad, ahora mismo, es «intentar asegurar los partidos de casa». «Si ganas lo de casa, la permanencia la tienes asegurada, e ir al playoff te exige también sumar fuera. Por eso, y aunque sabemos que ante el Menorca será muy difícil, el objetivo es ganar», termina Agustí Sans, la amenaza más inminente del Hestia Menorca, justo antes de Navidad.