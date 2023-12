Talento innato, capacidad de trabajo y preparación son las premisas principales que llevaron este pasado verano a Lluís Arbalejo, gallego de nacimiento aunque ciutadellenc al cien por cien, a ser nombrado nuevo Director Deportivo de uno de los clubes más grandes de la Liga ACB y de Europa, el Valencia Basket, a donde el menorquín accedió con un contrato de cinco años y en el puesto de un Chechu Mulero que le dejó el listón muy alto. Arbalejo, formado como jugador en el CB Boscos Ciutadella y defendiendo la camiseta en varios clubes, ya como técnico empezó de Director Deportivo en el CD Alcázar como primera experiencia profesional. Además, ha sido Director Deportivo de cantera en el CAI Zaragoza– con talentos como Carlos Alocén, Vit Krejci, Sergi García o Lucas Langarita en sus manos–, en el CB Torrelodones de Madrid y lo último, en el ambicioso proyecto del Lucentum Alicante de LEB Oro, alternando como ‘Scout Consultant’ para la franquicia NBA de Utah Jazz. Aprovechando estas fechas navideñas, «Es Diari» ha hablado con Arbalejo y de su particular sueño en el mundo del basket.

Como los políticos, a nivel más personal suyo, ¿qué tal sus primeros meses en el Valencia Basket?

—Muy bien. Estos seis primeros meses se me han pasado volando. Desde el primer día me han tratado de manera espectacular y me han ayudado absolutamente en todo. Estoy muy agradecido y valoro muchísimo la parte humana del club.

El primer equipo masculino, tercero en Liga ACB, en los Play off en Euroliga y protagonizando su mejor año...

—Sí, la verdad es que este primer tercio de competición ha sido muy bueno, tanto a nivel de resultados como de sensaciones. Tenemos objetivos muy ambiciosos y trabajamos muy duro para conseguirlos. Esperemos que sigamos igual o mejor en lo que queda de temporada.

Aunque lleva años ya en la élite del baloncesto y teniendo en cuenta que llega de Menorca, ¿ha asimilado ya o valora el hecho de que esté en uno de los grandes de Europa?

—Estar en el Valencia Basket es un privilegio y una responsabilidad. Me siento tremendamente afortunado por formar parte, como bien dices, de uno de los mejores clubs de Europa. Valoro todos los días (sin excepción) poder trabajar en un proyecto así.

Estaba planificando un proyecto ambicioso en el Alicante en LEB Oro y en junio le llama el Valencia. ¿Era imposible no rechazar esta propuesta?

—El mundo del deporte es así. Estaba en Lucentum Alicante en un proyecto muy bonito con el objetivo de subir a ACB a medio plazo, a LF2 femenina a corto y el de mejorar la cantera y recibí la propuesta de Valencia Basket. Si Valencia Basket te quiere no puedes decir que no.

Y además, propuesta para cinco años; o sea, le han puesto el reto, hasta 2028, de liderar el club; casi nada.

—De liderar un ‘trocito’ del club, la parte profesional masculina; es decir, el equipo de ACB/Euroliga y el filial en LEB Plata. El líder del proyecto es Enric Carbonell, el Director General, la persona que me fichó. Ya lo he dicho en varias entrevistas, es muy importante en un club la persona de la que dependes y en esto también soy muy afortunado. Enric es un gran profesional.

Muchos clubes echan mano de nombres míticos o ex jugadores top para el puesto de director técnico; en cambio, Valencia mismo, apostó por usted, ¿es más responsabilidad?

—Yo creo mucho en la formación y en la experiencia. La meritocracia es muy subjetiva en el mundo del deporte y en realidad no existen ‘requisitos mínimos’ a nivel de titulaciones, como en otras profesiones. Afronto los retos siempre con la máxima responsabilidad y más si cabe por la apuesta que hace tanto el club como Enric Carbonell con mi fichaje.

Arbalejo, con el gran Sabonis y Luengo, después de vencer el Valencia al Zalgiris y en Kaunas.

Aunque bueno, en canteras en España Lluís Arbalejo ya tiene un nombre...

—Me gusta mucho el baloncesto de formación; han sido muchos años ligado a la cantera de manera profesional y lo repetiría, sin lugar a dudas.

¿Zaragoza es el punto de inflexión suyo para dar su salto de calidad como DT?

—Zaragoza es uno de los puntos de inflexión en mi carrera, no solo por el nivel del club, que también, sino por las personas con las que coincido durante esas seis temporadas.

Por cierto, ¿qué tal estos cuatro años como ‘scouting’ en España de los Utah Jazz de la NBA?

—Bien, ha sido una gran experiencia, he aprendido muchísimo y conocido a personas realmente interesantes. Me ha complementado mi formación, me ha ayudado a crecer profesionalmente y me ha dado una visión diferente del baloncesto.

Recuerdo que en su presentación dijo públicamente que le gusta más la Euroliga que la NBA...

—Mucho más. El baloncesto europeo es el que más me gusta, con diferencia. Reconociendo que EEUU, como modelo de negocio, son infinitamente mejores que nosotros.

Ya se ha visto las caras con nuestros dos menorquines de ACB, Sergio Llull y Àlex Suárez. ¿Ve cuerda para rato a Llull? ¿Suárez ha terminado demostrando su lugar ACB?

—A Sergio le quedan años a gran nivel, no me cabe la menor duda. Es una súper estrella a nivel europeo y lo ha demostrado temporada tras temporada. Àlex se ha consolidado en ACB como un jugador muy interesante en la posición de ‘cuatro’ abierto y está haciendo una carrera en realidad muy chula.

¿Cómo es un día normal y corriente para Lluís Arbalejo en el Valencia Basket?

—Ufff, no hay días normales. Depende de si es día de entrenamiento, de partido, de viaje… Yo estoy cien por cien con el primer equipo– tanto en entrenamientos como en partidos– y todo lo que puedo con el filial. Aparte, evidentemente, tengo muchas horas de oficina o reuniones. Cada día es diferente, cada semana es diferente y es de las cosas que más me gustan de este trabajo.

¿Tiene tiempo para seguir al Hestia Menorca en su debut en LEB Oro? ¿Cree que arriesgó demasiado quizás de inicio solo con cuatro fichajes?

—Sigo al Hestia Menorca, su Director General, Miki Ortiz, es como un hermano para mí. Tiene muchísimo mérito donde (y como) están en el poco tiempo que lleva el proyecto. Han decidido dar mucha continuidad y eso tiene una parte muy buena. Si las lesiones les respetan, estoy convencido de que harán una buena temporada.

Usted empezó de jugador y luego como técnico en la Isla. En sus inicios, cuando se profesionalizó en el CD Alcázar, ¿habría imaginado nunca llegar donde está ahora?

—Hace muchos años que en mi whatsapp tengo una frase que pone: ‘Viviendo un sueño’. Hay personas que piensan que la frase es reciente y llevo más de diez años con ella. Es en tres palabras la mejor manera de explicar lo que siento y llevo sintiendo tanto tiempo. Estar en un proyecto como Valencia Basket y encima en Euroliga es algo precioso pero poder decir que llevo más de 20 años viviendo del baloncesto de manera profesional es lo que más feliz me hace de verdad.

Defínanos a Lluís Arbalejo a ver, como persona...

—Una persona normal, cariñoso, cercano, amigo de sus amigos y enamorado del baloncesto 360º. Defensor del respeto y la educación por encima de todo y demasiado creyente en la coherencia y el sentido común.

La última, ¿al final se ha quedado más como hombre de despachos que de banquillos no? ¿Añora la adrenalina de la dirección de un equipo?

—Sí… Al final, creo que por mi forma de entender el baloncesto, de trabajar e incluso de ser, tengo más perfil de Director Deportivo que de entrenador. Hasta hace 12-13 años tenía dudas pero ya hace tiempo que voy en una sola dirección, la Dirección Deportiva. Claro que añoro la adrenalina del banquillo y no descarto volver en un futuro, pero si vuelvo será en baloncesto de formación.