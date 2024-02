El entrenador del Hestia Menorca, Javi Zamora, ha analizado en la mañana de este jueves el partido de la jornada 21 de LEB Oro, que enfrenta en la tarde-noche del sábado a su equipo con el Longevida San Pablo Burgos (quinto clasificado, 14-6), en cancha burgalesa.

Reforzados.

«Creo que el equipo salió reforzado a pesar de vivir una derrota contra Estudiantes, lo que es indicativo de que el equipo está a un nivel competitivo muy alto. Esperábamos tener en frente un grandísimo equipo, y así fue. Lo luchamos, competimos, pero no tuvimos premio, pero el equipo salió del partido con ganas de ponerse el ‘mono de trabajo’ para medirse con otro equipazo, pues San Pablo Burgos es un equipo diseñado para un objetivo claro, que es el ascenso, y que para nosotros es un reto muy importante, y una oportunidad de sumar una victoria al objetivo final».

Omar Lo.

«Estamos siendo bastante precavidos con él. Tiene unas molestias en el tendón de aquiles, que le impiden estar al cien por cien. Está entrenando, haciendo cositas, pero no con el resto del grupo. Las pruebas descartan una lesión importante, y todo depende de la evolución que presente. Tiene esa zona inflamada, lo que le causa dolor, le imposibilita… y un jugador como él, súper atlético, súper físico… estamos intentando recuperarlo. En principio parece que no podrá viajar, pues si no está al cien por cien, aprovecharemos los diez días que nos concederá la ‘ventana FIBA’ para recuperarle».

Claves.

«Creo que las claves para jugar ante este tipo de equipos, como el San Pablo Burgos, es estar muy concentrados en hacer un partido muy sólido. Al igual que ante Estudiantes. Son equipos que castigan cualquier error, tienen mucho talento, sobre todo en el perímetro en el caso del San Pablo Burgos. Son una amenaza constante desde el perímetro, juegan un baloncesto muy alegre, muy valiente, cuentan con ‘4s’ que lanzan muy bien de tres. Y están trabajando en muy buena línea. Seguro que a medida que avancen las jornadas irán a más. Tendremos que hacer un partido muy sólido».

Horario.

«No nos afecta el jugar por la mañana o por la tarde. Somos un equipo profesional y nos adaptamos, pero sí que sería más aconsejable o mejorable, que los horarios se establecieran con margen de tiempo, para que los aficionados que quieran ir a ver a su equipo, puedan sacar billetes de avión, de tren… y que también los equipos puedan prever con tiempo el viaje. Nosotros podríamos contar unas cuantas cosas en ese sentido».

Margen.

«Nosotros miramos poco la clasificación, en el sentido de que en algunos casos, la situación es anecdótica, no es relevante tener ahora dos partidos de margen sobre el descenso. Lo que está claro es que cada jornada es una oportunidad de lograr una victoria, y el objetivo final es la permanencia. Ahora viene un Cáceres-Castelló, el Clavijo que se está reforzando y seguro que será un rival durísimo, que apretará para intentar salvarse… Ahora puede parecer que estamos en una posición cómoda, pero esto puede cambiar de una jornada a otra, la cosa fluctúa y de aquí al final pueden pasar muchas cosas».

Momento del rival.

«Seguramente nosotros, actualmente, estamos en una buena dinámica, positiva, en cuanto a competitividad. Durante meses, con la baja de Eric (Demers), y antes de que llegaran Oliver (Stevic) y Tom (Digbeu), competimos bien en algunos partidos, como en Valladolid, Gipuzkoa, Tizona, San Pablo Burgos en casa, Lleida… creo que hicimos un buen trabajo, pero no tuvimos el premio del resultado. Sí que es cierto que en estas últimas jornadas, en esos partidos apretados, sí estamos teniendo ese premio. Pero no perdemos el foco del objetivo, que debe ser intentar tener opciones en todos los partidos, ya sea ante equipos así o ante rivales de nuestra liga. Será el modo de ir sumando victorias que nos acerquen al objetivo, que consideramos, estará en los doce triunfos».

Arbitraje.

«No me preocupa ese tema. Sabéis que acostumbro a pasar de largo ese tema. No me meto en el trabajo de nadie, siempre y cuando las cosas sean normales y no afecten al trabajo de los demás. Creo que en la última jornada, Estudiantes mereció la victoria, mostró una solidez brutal. Con las bajas, muchos de sus jugadores han dado un paso adelante. Pero sí que es cierto es que merecimos estar más cerca de poder competir hasta el final. Creo que no hubo nada raro, todos tenemos días en que estamos más o menos acertados, los jugadores, los entrenadores, y también los árbitros, pero al final, en una liga tan larga y competida, te dan y te quitan. En definitiva, el baloncesto español tiene un gran nivel de todo, y tenemos los mejores árbitros de Europa. Y al final de temporada, todo acaba equilibrándose».

Stoilov.

«Va bien, mejor de lo que esperábamos. Que tal vez por su complexión, por su tamaño y por sus características físicas, esperábamos que su mejoría fuera más lenta, pero va viendo la luz y cogiendo ritmo».