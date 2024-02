Todavía con el ‘gustito’ que supuso vencer y de qué manera la semana pasada en el Poliesportiu Sergio Llull al Castelldefels, esta noche (19h) regresa el básquet a Es Castell y el Sa Tintina tiene otra reválida en la Liga EBA. Recibe al Alfindén CB, un equipo que pese a estar justo por detrás de la escuadra de Oriol Pagès en la clasificación liguera, aterriza en Menorca al alza, siendo un equipo que nada tiene que ver al de la primera vuelta. Se ven las caras hoy en la Isla dos equipos lanzados, con Es Castell que vuelve a vivir una particular racha de cuatro triunfos seguidos, ante un Alfindén que acumula un 7/8 estos dos últimos meses.

Con toda la plantilla a su disposición de cara a esta noche, el técnico de Sa Tintina hablaba anoche de la trascendencia de este partido de cara a mirar más hacia arriba en la clasificación. «Todos los partidos son importantes, nos gusta donde estamos en la clasificación e incluso mejorarlo ante un rival de hoy al que le sacaríamos dos encuentros de ventaja y el ‘average’, de ganarlos», recordaba, Pagès. «Sería interesante, si bien, la motivación es la de ganar cada partido y más ganas claro jugando en casa, para ofrecerles una nueva victoria», suspiraba. Llega a la Isla un Alfindén que nada tiene que ver al de la primera vuelta, donde Es Castell ganó holgadamente, con una dinámica totalmente renovada ahora y habiendo ganado siete de los últimos ocho encuentros. Sin embargo, no estará su estrella y artífice de la metamorfosis del equipo, Gomes Correia, en las Ventanas FIBA con su selección de Cabo Verde. «El resto están jugando a un altísimo nivel de confianza, con más orden y más confianza en lo que hacen.

No estar Correia les puede condicionar pero los demás darán un paso adelante y no se ganará con la facilidad de la primera vuelta. Llevamos cuatro triunfos seguidas y tener claro por qué, seguir haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí para ganar», avisaba el ex entrenador del Hestia Menorca.

Y no esconde Pagès que el último triunfo ante el Castelldefels, «refuerza nuestro trabajo, nos faltaba ganar a un rival de arriba. Ganar con ese final nos muestra que pudimos ganar a uno de arriba y fue importante pero no servirá de nada para hoy si no seguimos igual ante Alfindén».