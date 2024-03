Andaba necesitado el CB Vic de una alegría en casa y lo logró ayer, saliéndose con la suya en un partido en el que prácticamente nunca– o a coletazos– se vio cómodo a un Sa Tintina Es Castell que tras caer en Osona ponía fin a su racha de cinco victorias. Una incómoda zona 2-3 local y la falta de acierto insular, sobre todo en la pintura, determinantes para regresar de vacío.

Empezó igualado pero con Sa Tintina mandando electrónico y ‘timing’ 4-8, con triples de Rodríguez y Xavi. Los de Pagès corrían y Vic, forzaba dentro con David Vidal. Sin embargo, se encallaría en ataque Es Castell, hasta ponerse 11-10 el cuadro local. Rotaba Pagès con Llufriu, Navas y Sintes, hasta el 14-10 que paraba el técnico catalán. Despropósito en ataque (14-11), con Es Castell bloqueado ante un Vic revolucionado.

Siguió Pagès con su segunda unidad y Sintes de director. Navas adelantaba de nuevo a los suyos de 6’75 (14-16), pese a no lograr los insulares regularidad en ataque ni acierto en la pintura. El Vic se aprovechaba con su máxima de 21-16, respuesta de nuevo por Navas de triple. Como el local, Baget (26-19). Faltaba ponerle sentido al juego y encima, Gómez veía su tercera falta.

El 30-19 a tres minutos de vestuarios inquietaba a un Pagès que veía como su equipo bajaba los brazos detrás y se desquiciaba en ataque, con ocho puntos en el cuarto. Se enchufaba el Vic y se ponía en zona 2-3 en defensa para terminar de bloquear mentalmente a los insulares. Pallarès de 6’75 ampliaba 33-21 y reaccionaba Es Castell defendiendo y con Xavi anotando, parándolo el técnico local. Presionó a toda pista el cuadro insular y de nuevo Navas anotó de 6’75 (36-28).

Tras vestuarios, mantuvo el Vic la ventaja 41-31, con Es Castell igual de espeso delante y se mantenía desde el tiro libre. El interior local Nguba lo tapaba todo atrás pero Vic se iba cargando de faltas (43-35). Tras técnica a Xavi y al local Boix, Sintes se iba tras falta y técnica, manteniéndose el +10 (48-38). Es Castell se había ‘ido’ del partido. Barrasa daba vida de 6’75 pero Vic estaba crecido en el estático (50-41).

Con los dos equipos a contra revoluciones, se ponía a cinco Es Castell (50-45) pero respondía el capitán local, Iglesias, con 2+1. Al final, 53-45 y mucho a mejorar para tener opciones de sumar la sexta victoria seguida.

Infructuoso último cuarto

Tocaba echar el resto, apretar con más consistencia en defensa y tener más cabeza en ataque si Es Castell quería premio. Vic se empecinaba sin éxito de 6’75 y los de Pagès, sin apenas aporte ofensivo ayer en la pintura, seguían desquiciados. Llufriu también veía técnica y Vic no bajaba del carro con 58-49. Sa Tintina no se sentía a gusto en Osona, con más corazón que cabeza. El triple de Vidal (61-50)parecía noquear a los insulares y Pagès pedía tiempo muerto (36’). Con el Vic de nuevo en 2-3 y técnica al ‘coach’ local, 68-56 y las sensaciones no eran de poder de reacción de Es Castell, sufriendo atrás con las penetraciones y en ataque, nulos. Pagès agotaba ‘tiempos’ (70-56) y el local Vidal sentenciaba. En Vic, derrota de Sa Tintina, 74-61, tras un mal encuentro, en general.