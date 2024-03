Derrota de Sa Tintina CB Es Castell en el derbi balear de Liba EBA en un encuentro con alternativas, mandado por los insulares al descanso (34-42) pero yendo de más a menos, ante un Ciutat d’Inca liderado por Cataldo (26).

Arranque frenético, los locales se jugaban mucho y se notaba, con el 10-6. No obstante, Es Castell– sin Xavi, lesionado el viernes–, no perdía la cara al cuarto y desde el 6’75, con un Carlos Sintes letal, se adelantaba 10-12. Inca intentaba lastimar en la pintura a los de Pagès mientras los insulares, trataban de jugar dentro-fuera, entrándose en una fase de desaciertos en ambos lados, roto por Aguiló y llegando al final de la primera manga (14-15). Había que parar a Cataldo para lograr separarse, además de mejorar porcentajes. Soriano anotaba de 6’75, lo que no gustaba a Héctor Abelaira, que rotaba a medio equipo (16-20). Sa Tintina reboteaba en ataque y se mostraba serio atrás, ante un Inca que daba balones dentro a Cataldo. Un mate de Lucente suponía el 18-24 que paraba Abelaira. Tiempo muerto fructífero y Navarro de triple y Cataldo giraban el marcador (25-24), parándolo ahora Pagès, a 4’ del descanso.

Cubero y su polivalencia daban alas a Es Castell, bien guiado por Sintes, pero enloquecía el partido, viendo inmenso el aro los dos equipos (32-34), tras la igualada a 29 en un toma y daca que nada beneficiaba a Es Castell. Un triple de Navas abría brecha 34-39; al final, interesante 34-42, con Sintes, Navas y Cubero de estiletes.

No le sentó nada bien el parón al cuadro insular en Inca, con lo que se jugaba, salió a por el encuentro, con el gigante Cataldo que ya sumaba 18 puntos, secundado por Andreu. El 50-47 reflejaba la reacción mallorquina, con un duro parcial de 16-5 para los del Raiguer. Se envalentonaba el Fibwi en ataque y debía detener esta sangría negrita el preparador de Sa Tintina. Navas echaba tierra de por medio para calmar los ánimos (52-50) pero Cataldo seguía dispuesto a, él solito, sentenciar a los insulares. El 20-10 local pesaba y aparecía de manera intermitente Javi Rodríguez, con el 56-55 instalado en el electrónico. Finalmente, 57-57 y vuelta a empezar de cero.

Andreu empujaba al Inca en el arranque y Sa Tintina seguía bloqueado en ataque y a los cuatro minutos iban 60-59. Rodríguez ponía por delante tras minutos a Es Castell (60-61). Momento de los valientes e Inca se quedaba en blanco, ante un Sa Tintina con más oficio (62-68). Soriano no se arrugaba ante la presión del momento, lo que no gustaba al ‘coach’ local. Cataldo reaparecía de nuevo 67-68 y respondía Navas. Andreu empata a 70 a 3’. Con 72-71 a 1:32 del final, momento de pizarra. Se iba 74-71 el Inca a medio minuto, con balón menorquín. No anotaban los de Pagès y sí Inca, dándose oxígeno 76-71. Últimos dos minutos insulares aciagos, derrota 76-71 y adiós virtual a los playoff.